Le plus grand douchebag du monde lance la collection NFT | Cryptomonnaie

Oubliez tout le battage médiatique sur la technologie véritablement révolutionnaire et la magie créative. Les douchebags sont là pour gâcher la fête NFT pour tout le monde !

Partout dans le monde, les douchebags se lancent massivement dans les NFT.

Maintenant, il est vrai qu’il existe des milliers et des milliers d’artistes légitimes dans l’espace symbolique croissant non fongible, et que précisément aucun d’entre eux n’est Paris Hilton.

Et bien sûr, les NFT sont un phénomène susceptible de changer le monde qui vient d’être déclaré l’entité la plus puissante d’ArtReview dans le monde de l’art, mais probablement pas à cause de «l’échec catastrophique» qui a conduit John Cena à vendre seulement 37 tristes exemplaires d’un millier – Chute NFT.

Il peut en effet y avoir toutes sortes de cas d’utilisation pour les NFT – tels que la préservation à l’épreuve de la censure des documents historiques – qui amèneront les générations futures à se demander pourquoi cela nous a pris si longtemps.

Mais ne laissez aucun de ces développements importants nuire à la douchebaggery absolue qui est actuellement déclenchée sur le monde par des gens comme Jacob Chansley.

Vous vous souvenez de Jacob, n’est-ce pas ? Ce gars.

Oui, le gars qui a participé à une insurrection visant à empêcher la certification d’un président dûment élu dans une démocratie pacifique a publié une collection de fouines opportunistes, opportunistes et sans talent, dans l’espoir de tirer profit de son bref moment de notoriété alors qu’il pourrit en prison pour les 41 prochains mois.

La collection de 1 006 chamans de Chansley est présentée par son représentant des relations publiques (les insurgés obtiennent des représentants des relations publiques ?)

Il n’est pas présenté comme « un connard criminel essayant de s’emparer de votre argent en utilisant uniquement le pouvoir d’une exploitation absolument éhontée ». Mais vous dites tomate.

La collection elle-même est intrigante, de la même manière que vous pourriez vous demander pourquoi les aliments multicolores entrent… et pourtant ils sortent tous de la même couleur.

Chansley a une variété de costumes douchey qui vont avec son personnage insurrectionnel « QAnon Shaman » – l’un étant un chapeau de fourrure à cornes, un autre étant une combinaison orange. Malheureusement, ce dernier ne semble pas faire son apparition dans la collection galvaudée, bâclée et dérivée de dessins animés encornés.

La majorité de ces illustrations paresseuses et sans imagination semblent avoir été créées «sous licence exclusive» par un «artiste anonyme», ce qui devrait enthousiasmer les collectionneurs du monde entier.

Le communiqué de presse, qui a beaucoup plus de mérite artistique, note que la série contient « des images jamais vues auparavant de Jacob portant des vêtements crypto » et – obtenez ceci! — qu’il «existe pour susciter un discours productif et réfléchi». Parce que bien sûr que oui.

Cointelegraph a demandé d’autres commentaires au représentant de la presse de Chansley après avoir reçu ce message intrigant : « Heureux de fournir plus de citations et de contexte de Jacob et de sa mère si vous souhaitez couvrir cela ».

Oui, s’il y a une personne à qui nous voulons parler plus que le chaman QAnon, c’est sa mère.

La collection est là quelque part, bien que je sois damné si je veux y faire un lien. Mais allez-y, s’il le faut – rappelez-vous simplement que si vous achetez un NFT pour soutenir un théoricien du complot de droite fou et un fou trumpien… il a ensuite exprimé sa déception envers Trump.

Et cela malgré l’insistance de son avocat sur le fait que Chansley « avait un penchant pour Trump qui n’était pas sans rappeler le premier amour qu’un homme peut avoir pour une fille, ou une fille pour un homme, ou un homme pour un homme ». Curieusement, cela ne semble pas non plus être illustré, même si cela vaut la peine de spéculer sur ce à quoi cela pourrait ressembler.

Pourtant, vous pouvez toujours acheter les yeux cobalt de Melania.