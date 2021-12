Polkadot prêt à rebondir à 35 $ alors que le DOT termine la période de correction | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot approche de la fin d’un puissant cycle temporel de Gann.

Le retournement haussier pourrait voir un mouvement explosif plus élevé.

Des risques à la baisse subsistent alors qu’une tendance particulièrement baissière se développe.

Le prix du polkadot est inférieur de plus de 50 % à son plus haut historique. Les mouvements baissiers qu’il a connus sont les plus baissiers depuis mai, mais les tables pourraient bientôt tourner en faveur du taureau.

Le prix de Polkadot termine le « cycle de la mort » de Gann

Le prix Polkadot en est à sa sixième semaine consécutive de création de chandeliers hebdomadaires avec des clôtures inférieures à leur ouverture. C’est également le septième chandelier hebdomadaire dans ce mouvement correctif. Dans l’analyse de Gann, WD Gann a écrit qu’il considérait un mouvement de quarante-neuf à cinquante-deux jours dans une seule direction comme une « zone de mort ». Gann a écrit que les instruments qui remplissent les critères de son cycle de « zone de mort » ont une probabilité extrêmement élevée de connaître un mouvement de contre-tendance ou une correction de tendance plus large.

Graphique Ichimoku hebdomadaire DOT/USDT

La preuve d’un retournement haussier imminent pour le prix de Polkadot peut être vue sur le graphique des points et des figures de renversement de 0,25 $/3 cases. Un modèle de shakeout haussier est actuellement présent. C’est l’un des signaux les plus puissants et les plus haussiers de l’analyse des points et des chiffres. Qu’il apparaisse au premier test de la nouvelle tendance haussière est un signe très positif.

La configuration commerciale théorique pour le prix Polkadot est un stop d’achat à 27,25 $, un stop loss à 26,25 $ et un objectif de profit à 35 $. Ce commerce représente une récompense de 7,75:1 pour le risque. Cet échange est valide si la colonne O actuelle ne descend pas en dessous de 25,75 $. Un stop suiveur à trois cases aidera à protéger tous les bénéfices implicites après l’entrée.

DOT/USDT 0,25 $/3 boîtes de points d’inversion et graphique des chiffres

Cependant, des pressions de vente et des risques baissiers subsistent. Le graphique de retournement à 1,00 $/3 cases montre une configuration très baissière sous la forme d’un quadruple creux. La vente à découvert hypothétique est un ordre stop de vente à 24,00 $, un ordre stop à 27,00 $ et un objectif de profit à 14 $. L’idée courte est la moins susceptible de se réaliser, et le mouvement à la baisse peut être limité à la zone de valeur de 20 $.

DOT/USDT 1,00 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion