First Mover Asia: le rallye de la crypto s’effondre au milieu des préoccupations inflationnistes généralisées | Cryptomonnaie

Bitcoin tombe avec les principaux indices boursiers; le volume des transactions au comptant est lent.

Bonjour. Voici ce qui se passe ce matin :

Mouvements du marché : le rallye de soulagement de Bitcoin semble être temporaire, après que les principales banques centrales ont annoncé leur intention de lutter contre la forte inflation

Le point de vue du technicien : Bitcoin pourrait voir un bref rebond des prix, bien que les vendeurs gardent le contrôle.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 47 683 $ -2,3%

Éther (ETH) : 3 981 $ -1,54%

Marchés

S&P 500 : 4 668 $ -0,8 %

Moyenne industrielle Dow Jones : 35 896 $ -0,08%

Nasdaq : 15 180 $ -2,4 %

Or : 1 798 $ +1%

Le marché bouge

Le « rassemblement de secours » de Bitcoin après que les responsables de la Réserve fédérale américaine ont approuvé l’accélération de son plan de retrait des efforts de relance en cas de pandémie a semblé être de courte durée, la plus ancienne crypto-monnaie étant tombée en dessous de 48 000 $ jeudi.

Cette baisse est survenue après la chute des principaux indices boursiers américains dans le cadre des plans des principales banques centrales européennes pour lutter contre une inflation élevée. Le S&P 500, le Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq Composite à forte technicité ont baissé, le Nasdaq de plus de 2%.

« Bitcoins et [Big Tech] sont punis aujourd’hui alors que les investisseurs réaffectent certains de leurs paris risqués les plus rentables », a écrit Edward Moya, analyste principal du marché des Amériques chez OANDA, dans sa newsletter. « L’espace crypto connaît de nombreux repositionnements et cela entraîne une pression de vente indésirable, mais les perspectives à moyen et long terme restent fermement en place. »

Le volume des transactions au comptant de Bitcoin sur les principales bourses centralisées était également faible jeudi.

(CoinDesk/CryptoComparer)

Les crypto-monnaies alternatives ont également chuté. L’éther est de nouveau tombé en dessous de 4 000 $ et les plus grands gagnants d’hier, notamment Solana et avalanche, étaient également dans le rouge au moment de la publication.

Le point de vue du technicien

Graphique des prix quotidiens du Bitcoin (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) continue de maintenir un support supérieur à 46 000 $, ce qui est proche de sa moyenne mobile sur 200 jours. La crypto-monnaie pourrait voir un bref rebond du prix vers 55 000 $ si les acheteurs réagissent aux signaux de survente sur les graphiques.

La dynamique des prix commence à devenir positive sur le graphique journalier pour la première fois depuis octobre, qui a précédé une reprise des prix. Cette fois, cependant, la tendance haussière ralentit sur le graphique hebdomadaire, ce qui signifie que la hausse pourrait être limitée au-delà de 55 000 $ à 60 000 $.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier est le plus survendu depuis fin septembre, bien que les achats aient été faibles par rapport aux signaux RSI précédents.

Événements importants

12 h HGT/SGT (8 h UTC) : confiance des entreprises néo-zélandaises (décembre)

12 h HGT/SGT (3 h UTC) : déclaration de politique de la Banque du Japon

15 h HGT/SGT (7 h UTC) : ventes au détail au Royaume-Uni hors carburant (nov. AA/MoM)