Le prix du Bitcoin est positionné pour une cassure haussière majeure vers 69 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin se redresse toujours depuis le 5 décembre e flash crash.

flash crash. Les acheteurs ont été en mesure de maintenir les prix au-dessus d’une zone de capitulation – jusqu’à présent.

Une expansion haussière significative se poursuit, mais une baisse tout aussi baissière pourrait se produire si les traders échouent.

L’action des prix du Bitcoin a flirté avec un niveau de support final qui pourrait voir les prix chuter de 47 000 $ à 37 000 $ sans trop d’effort. Le graphique en chandeliers quotidien met en garde contre la poursuite de la dynamique baissière, mais le graphique Point and Figure montre une voie pour rallier Bitcoin plus haut.

Le prix du Bitcoin positionné pour surprendre les vendeurs à découvert

Le prix du Bitcoin a testé sa zone de support finale près de la zone de valeur de 47 000 $ au cours des douze derniers jours de bourse. Les traders sont devenus de plus en plus nerveux, mais une quantité importante d’achats et de ventes a eu lieu dans les fourchettes de prix de 47 000 $ à 49 000 $. À tel point qu’il est très proche de la création d’un nouveau point de contrôle de volume 2021 (auparavant, il s’élevait à 57 000 $.

Graphique Ichimoku quotidien BTC/USD

La zone en surbrillance rouge sur le graphique en chandeliers représente une zone de capitulation où le profil de volume évolue et les prix pourraient traverser très rapidement. Si les traders ne parviennent pas à détenir 47 000 $, un retour aux 30 000 $ est presque inévitable. Cependant, le graphique Point and Figure peut raconter une histoire différente.

Le graphique à points et chiffres d’inversion de 1 000 $/3 cases montre qu’une configuration d’inversion haussière se développe. L’idée longue hypothétique est un stop d’achat à 50 000 $, un stop loss à 46 000 $ et un objectif de profit à 69 000 $. L’objectif de profit est dérivé de la méthode d’objectif de profit vertical dans l’analyse de points et de chiffres. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tous les bénéfices implicites.

BTC/USD 1 000 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

L’échange est invalidé si une nouvelle colonne d’Os s’imprime avant que l’entrée n’ait eu lieu.