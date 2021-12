Le prix de SafeMoon indécis alors que les traders et les traders se battent pour le contrôle | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon est coincé entre deux moyennes mobiles, limitant à la fois le potentiel de hausse et de baisse.

Le prix de SafeMoon voit également l’intérêt diminuer avec un faible volume de transactions.

Attendez-vous à ce que la demande baisse avec l’effondrement des cours à la baisse à 0,00000102 $.

Le prix de SafeMoon (SAFEMOON) est pris entre le marteau et l’enclume, car les traders et les traders se battent entre les moyennes mobiles simples (SMA) de 5 jours et 10 jours. Comme le prix est bloqué entre eux, les deux parties ont un potentiel limité pour dicter l’action des prix. Le volume global s’asséchant également, attendez-vous à une baisse baissière et revenez à 0,00000102 $.

SafeMoon s’apprête à baisser à mesure que le volume s’assèche

Le prix de SafeMoon semble déjà atteindre un sommet après la réaction haussière de mercredi, qui a atteint un plafond à la SMA à 10 jours, à 0,00000185 $. Les traders utilisent le SMA comme point d’entrée pour court-circuiter l’altcoin, avec leurs arrêts placés en toute sécurité au-dessus, hors de portée des traders. À la baisse, le SMA de 5 jours à 0,00000173 $ assiste à un phénomène similaire avec des traders essayant de maintenir le niveau pour faire remonter le prix de SafeMoon vers le SMA de 30 jours à 0,00000248 $.

Le volume asséché pourrait indiquer que les investisseurs se retirent de Safemoon et reversent leur argent en Bitcoin et dans d’autres crypto-monnaies majeures. Cela pourrait conduire à une cassure de la SMA à 5 jours, suivie d’une traction magnétique vers le niveau de support de 0,00000102 $. Attendez-vous à ce que le soutien se maintienne à ce niveau car le faible volume rendra plus difficile pour les vendeurs de réaliser des bénéfices sans les liquidités suffisantes pour prendre l’autre côté du commerce.

Graphique journalier SAFEMOON/USD

Si les vents favorables continuent de s’accumuler dans les crypto-monnaies, attendez-vous à ce que le SMA à 10 jours passe à la hausse et que l’action des prix de Safemoon remonte vers 0,00000250 $ pour un test du SMA à 30 jours et de la ligne de tendance rouge descendante. Bien qu’une cassure au-dessus soit hautement improbable, un test de 0,00000350 $ pourrait être envisagé si toutes les étoiles s’alignent, et compte tenu du faible volume, tandis qu’une compression importante pourrait prendre effet contre les traders de SafeMoons.