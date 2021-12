Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Cryptos prêt pour le rallye de Noël | Cryptomonnaie

Les traders Bitcoin se consolident au-dessus de 48,760 $ et chercheront à tester et à casser 50 020 $ à la hausse.

Ethereum a des traders qui frappent à la porte à 4 060 $, prêts pour une percée vers 4 465 $.

XRP voit le volume d’achat augmenter, car un retour à 1,0 $ est en préparation.

Le prix du bitcoin connaît une augmentation de l’action des prix alors que des vents favorables émergent à la suite d’une décision de la banque centrale américaine perçue de manière conciliante, les investisseurs achetant des crypto-monnaies à tous les niveaux. Ethereum voit le même intérêt ce matin, le volume d’achat augmentant à mesure que le RSI augmente. Ripple subit une pression serrée contre 0,84 $, les traders poussant pour briser la tendance baissière et se redresser jusqu’à 1,0 $.

Le prix du Bitcoin permet aux investisseurs d’acheter n’importe quel aperçu d’offre alors que le volume d’achat augmente

Le prix du Bitcoin (BTC) connaît une remontée positive du sentiment alors qu’un backdraft émerge après une décision perçue de la banque centrale accommodante de Jerome Powell et de la Réserve fédérale américaine. Ce matin, les investisseurs prennent une participation dans des actifs risqués avec des actions et des crypto-monnaies en tête. Avec cela, attendez-vous à ce que Bitcoin se rallie à ce sentiment tout au long de la journée de négociation.

Le prix BTC sera rapidement confronté à un obstacle critique à 50 020 $ avec le niveau psychologique de 50 000 $ inclus et le niveau de support mensuel S1. Ce tiercé pèsera sur tout potentiel de hausse possible. Mais alors que les marchés se redressent avec un risque généralisé, attendez-vous à ce que ce niveau franchisse le plus tôt possible, avec un objectif intrajournalier de 53 350 $.

Graphique journalier BTC/USD

Les investisseurs doivent s’attendre à ce que le sentiment positif soit un thème majeur tout au long de la journée. Cependant, deux autres grandes banques centrales devraient annoncer leurs décisions aujourd’hui, la Banque d’Angleterre et la BCE, et il existe un risque que celles-ci jettent une ombre sur le rallye de Noël actuel. Si l’une d’entre elles délivre un message qui briserait sentiment actuel, attendez-vous à une correction rapide en piqué du BTC vers 44 088 $ ou 43 030 $ dans un rapide retour en arrière du rallye.

Le prix de l’Ethereum voit des traders combattre des traders à 4 060 $, prêts pour une victoire écrasante

Le prix de l’Ethereum (ETH) a parfaitement rebondi sur 3 687 $ mercredi, les investisseurs poussant le prix de l’ETH vers 4 060 $ autour du niveau de support mensuel S1 et d’un niveau pivot du graphique historique. Alors que le prix s’ouvre à nouveau autour du même niveau ce matin, les achats élevés des investisseurs mettent les traders sous pression pour fermer leurs shorts, changer de camp et rejoindre le camp d’achat. Lorsque cela se produit, attendez-vous à une augmentation significative du volume d’achat avec une rupture rapide au-dessus de 4 060 $ et une poursuite de la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 4 332 $.

Le prix de l’ETH n’est qu’à environ 130 $ du niveau pivot mensuel et d’un deuxième élément technique dans le même domaine. Attendez-vous à ce que le rallye s’arrête autour de ce niveau car des prises de bénéfices à court terme se produiront, et le prix pourrait reculer un peu vers le SMA de 55 jours. Si le sentiment actuel persiste, avec des vents favorables pour les actions et les crypto-monnaies, attendez-vous à ce que le cours de l’ETH atteigne 4 646 $ d’ici la fin de la semaine, avec de nouveaux sommets historiques en vue d’ici la semaine prochaine.

Graphique journalier ETH/USD

La fin de l’année approchant rapidement, attendez-vous à ce que le volume diminue un peu, ce qui pourrait entraîner de fortes corrections car les vendeurs ne seront pas toujours là pour égaler les prises de bénéfices des investisseurs. Cela pourrait entraîner des réactions instinctives possibles avec la chute du prix de l’ETH en quelques minutes. Attendez-vous à ce que les niveaux de 3 687 $ et 3 391 $ soient là comme garanties.

Le prix XRP voit les investisseurs arriver avec une cassure vers 1,05 $

Le prix Ripple (XRP) voit les investisseurs revenir alors que des vents favorables dans les crypto-monnaies filtrent dans l’action des prix XRP. Les traders ont ouvert le prix ce matin à près de 0,84 $ et un niveau de résistance initial est juste au-dessus de 0,88 $. Attendez-vous à un départ un peu hésitant à cause de cette double ceinture de résistance. Une fois percé, attendez-vous à ce que les investisseurs hésitants appuient sur la gâchette et rejoignent le rallye pour progresser vers 0,95 $ au SMA de 200 jours.

Graphique journalier XRP/USD

En supposant une cassure au-dessus de la SMA de 200 jours, attendez-vous à une rapide augmentation vers 1,05 $, mais une fois touché, une baisse rapide se produira probablement, l’action des prix revenant vers 0,99 $. Si, toutefois, ces vents arrière commençaient à s’estomper aussi rapidement qu’ils se présentaient, attendez-vous à un retour rapide à la baisse avec une baisse de 0,78 $ et une cassure vers 0,62 $, avec la ligne de tendance descendante bleue et le S2 à 0,58 $ comme facteurs de soutien.