Pourquoi décembre est le meilleur moment pour acheter des altcoins | Cryptomonnaie

Historiquement, les prix des altcoins ont chuté en décembre, effaçant des millions de capitalisation boursière chaque année.

Les analystes pensent que la tendance pourrait se répéter, déclenchant une baisse des prix des altcoins au cours des deux prochaines semaines.

Une correction de la domination Bitcoin pourrait avoir un impact négatif sur le prix des altcoins.

Depuis 2017, la course de traders Bitcoin a été suivie d’un bain de sang en altcoins alors que le capital retournait dans la principale crypto. Des millions de capitalisation boursière ont été éliminées du marché de la cryptomonnaie alors que les prix des altcoins s’effondraient. Les analystes pensent que décembre est la meilleure période pour acheter des altcoins.

Les Altcoins sont un meilleur achat que Bitcoin en décembre

Lors des courses haussières de Bitcoin en 2013 et 2017, le prix a atteint un nouveau record historique au mois de décembre. La domination de Bitcoin a atteint un sommet en décembre, faisant baisser les prix des altcoins et la part de marché.

Les analystes ont observé que décembre est la meilleure période de l’année pour acheter des altcoins. Même en 2020, lorsque le prix du Bitcoin a également chuté et que plus de 40 milliards de dollars ont été éliminés du marché de la cryptomonnaie, les altcoins ont emboîté le pas, offrant aux investisseurs la possibilité d’acheter à un prix rare.

Les altcoins ont perdu un pourcentage important de leur part de marché parallèlement au bain de sang Bitcoin. Chainlink, Cardano et XRP ont enregistré des pertes à deux chiffres en une seule journée, offrant aux investisseurs la possibilité d’acheter.

Les analystes pensent qu’il est possible que cette tendance se répète, présentant une opportunité d’achat pour les altcoins en décembre.

Michaël van de Poppe, analyste crypto et YouTuber a récemment tweeté :

Historiquement, la meilleure période pour acheter #altcoins est décembre. Très probablement, cela se répétera à nouveau. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) 16 décembre 2021

Le prix du Dogecoin a affiché des gains de plus de 25 % quelques heures après l’annonce par Tesla de l’acceptation du meme coin comme moyen de paiement. @AltcoinSherpa, un analyste pseudonyme de crypto-monnaie, a observé que les prix des crypto-monnaies sur le thème de Shiba-Inu se reconstituaient.

La domination du Bitcoin est actuellement de 38,6%, une correction pourrait avoir un impact négatif sur les prix des altcoins, comme cela a été observé lors des précédentes courses de traders BTC.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué les tendances des prix des altcoins et ont prédit que Cardano, XRP et Shiba Inu sont dans la zone d’accumulation et prêts à se consolider davantage. Cela présenterait aux traders une opportunité d’achat pour Cardano, XRP et SHIB.