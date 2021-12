Prédiction de prix Bitcoin 2022: BTC profitera d’un vent arrière massif et dépassera 100 000 $ | Cryptomonnaie

La demande de Bitcoin est omniprésente car elle s’intègre dans le système financier.

L’adoption croissante a rendu le prix du BTC plus prévisible compte tenu de sa corrélation croissante avec le sentiment du marché mondial.

Plusieurs indicateurs techniques prévoient que la crypto-monnaie phare dépassera 100 000 $ en valeur marchande en 2022.

Bitcoin (BTC) a connu l’une de ses années les moins volatiles en 2021, avec une variation de 138% entre le prix le plus élevé et le plus bas. Pourtant, l’année a vu sa juste part de faux-semblants, car l’action des prix de la BTC a fourni plus de niveaux d’entrée et de sortie aux investisseurs pour en tirer profit.

Avec l’augmentation de la réglementation dans l’industrie de la blockchain, la crypto-monnaie pionnière se développe sous les ailes des marchés financiers mondiaux pour entrer dans l’ère post-pandémique.

Returnal vers le futur….

Un bref aperçu de la hausse, de la baisse et de la hausse à nouveau du Bitcoin en 2021 peut aider à comprendre comment les prix peuvent se comporter à l’avenir. Il va sans dire que certains types de gros titres pourraient avoir un impact sur BTC comme ils l’ont fait en 2021.

Par exemple, lorsque El Salvador a fait du Bitcoin une monnaie légale, une vente massive a été déclenchée, entraînant une correction de 25 %. Le lancement d’un ETF Bitcoin a également augmenté la volatilité car il a rendu BTC accessible aux investisseurs institutionnels qui ne résistent pas aux grandes fluctuations quotidiennes.

Ces développements et d’autres ont contribué à former deux niveaux de prix principaux qui pourraient aider à comprendre la valeur marchande future de Bitcoin.

Un plancher apparent a été créé autour de la zone de 30 000 $ alors que BTC l’a testé trois fois différentes sans pause décisive. Un tel comportement du marché prouve à quel point les traders agiles ont défendu ce niveau de soutien qui sera désormais probablement maintenu lors de tout ralentissement futur. De même, un domaine d’intérêt important s’est développé autour de 42 000 $ qui a servi de support et de résistance en mars, juin, juillet et décembre 2021. C’est désormais un lieu pivot pour toute tendance haussière ou baissière.

Graphique journalier à 5 ans BTC/USD

La moyenne mobile simple de 55 jours peut également servir de guide pour d’éventuels rendements à la hausse limités en 2022. Chaque fois que le prix de la BTC est tombé en dessous de la SMA de 55 jours après un rallye en 2021, la MA s’est transformée en résistance. Le SMA de 200 jours, quant à lui, est devenu un phare à la baisse. Les deux SMA pourraient donc aider à chronométrer Bitcoin à l’avenir. .

Attention septembre

Le Bitcoin n’est pas différent des autres actifs sur les marchés financiers dans le sens où il subit également des changements saisonniers. Ainsi, il peut être utile d’examiner les cycles saisonniers précédents afin de comprendre comment le prix pourrait se comporter à l’avenir.

Un coup d’œil au graphique saisonnier de Bitcoin montre qu’au cours des cinq dernières années, septembre a été l’un des mois les plus douloureux pour les traders. Par conséquent, août ou juillet peuvent être les meilleurs mois pour réaliser des gains et enregistrer des bénéfices.

Graphique mensuel à 5 ​​ans BTC/USD

Une autre stratégie découlant de cette compréhension de la saisonnalité consiste à majorer les niveaux de pivot et de support sur le graphique des prix de Bitcoin avant septembre, afin d’identifier les niveaux d’entrée possibles après la vente. De cette façon, le portefeuille peut être un peu plus défensif et les investisseurs peuvent éviter d’être pris dans une transaction à contre-courant.

Et si les puzzles Bitcoin

Au début de cet article, un lien a été établi entre Bitcoin et d’autres classes d’actifs, reflétant à quel point la crypto-monnaie est imbriquée dans le système mondial des marchés financiers.

La meilleure preuve en est l’enquête mensuelle de BofAML auprès des gestionnaires de fonds, où Bitcoin est souvent considéré comme la meilleure réponse à côté des actions lorsqu’on lui demande où investir au mieux dans un environnement à risque. Cela a créé une règle empirique, où Bitcoin voit désormais le volume d’achat augmenter pendant les périodes de sentiment global de risque, de même que Bitcoin sera le premier sur le billot lorsque le sentiment désactivera le risque.

Indice de corrélation mensuel

Alors que 2022 semble être l’année où le monde commencera enfin à coexister avec Covid et ses variantes, attendez-vous à ce que la croissance mondiale s’accélère et qu’il y ait un rallye des actions américaines. Bitcoin peut en profiter pour profiter d’une autre année de potentiel de hausse colossal et de gains supplémentaires.

Un regard sur une matrice de corrélation montre que Bitcoin a une relation très étroite avec le composite Dow Jones Industrial (DJI). Lorsque les actions américaines atteignent de nouveaux sommets historiques ou sont sur le devant de la scène, environ 60% (corrélation de 0,579) du temps BTC est également dans le vert.

Action sur les prix BTC 2022

Les retracements de Fibonacci aident à identifier quelques niveaux critiques pour Bitcoin à l’avenir.

En raison de l’intérêt institutionnel accru, Bitcoin fera de plus en plus partie d’une classe d’actifs utilisée pour rééquilibrer les portefeuilles d’investissement. Une enquête de Natixis Investment a révélé qu’environ 28% des grandes entreprises ont augmenté leur exposition à la cryptomonnaie. De plus, certaines des plus grandes chaînes de vente au détail commencent à accepter le BTC comme moyen de paiement tandis que VISA a déclaré que « chaque banque devrait avoir une stratégie de cryptomonnaie en 2022 ».

Bitcoin fait son chemin dans la gestion de trésorerie, faisant partie du bilan des entreprises et des ménages communs. Par exemple, Tesla détient actuellement BTC en tant qu’investissement dans le bilan, ce qui ouvre la discussion pour que les gouvernements commencent à créer un cadre fiscal qui adopterait les crypto-monnaies comme forme juridique de moyen.

Même les nouveaux élus locaux aux États-Unis font déjà pression sur le gouvernement américain pour obtenir des directives réglementaires sur la classe d’actifs naissante. Le maire élu Eric Adams fait partie de ceux qui ont dit vouloir faire de New York la capitale de la crypto des États-Unis, et veut ses premiers chèques de paie en Bitcoin.

À New York, nous allons toujours gros, donc je vais prendre mes TROIS premiers chèques de paie en Bitcoin quand je serai maire. NYC va être le centre de l’industrie de la crypto-monnaie et d’autres industries innovantes à croissance rapide ! Attends! – Eric Adams (@ericadamsfornyc) 4 novembre 2021

L’adoption croissante aux États-Unis et en Europe pourrait l’emporter sur la position ferme de la Chine d’interdire les crypto-monnaies, plaidant pour une demande en flèche au cours de la prochaine année.

Une enquête de Bloomberg a conclu que Bitcoin est sur la voie de 100 000 $, mais c’est « plus une question de temps, notamment en raison des bases économiques de l’augmentation de la demande par rapport à la diminution de l’offre ».

D’autres traders professionnels font également allusion au fait que BTC pourrait atteindre 100 000 $ d’ici la fin de 2022, avec le directeur informatique de Bitwise Asset Management Matt Hougan et le PDG de Ballet Crypto Bobby Lee.

Un simple niveau de retracement FIbonacci, ainsi que la reprise annuelle de l’évaluation des prix, montrent que Bitcoin pourrait même dépasser la barre des 100 000 $. En prenant la même variation de prix entre le plus bas et le plus haut à partir de 2021, projette un objectif de prix à environ 109 100 $ pour 2022.

Si un retracement de Fibonacci s’ajoute à cela, tous les niveaux de Fibonacci correspondent assez bien aux niveaux techniques de 2021. Le meilleur exemple est le fait que le niveau de retracement de Fibonacci à 50% est en ligne avec le niveau record de Bitcoin. 2021 à 68 991 $.

Graphique journalier à 5 ans BTC/USD

Attendez-vous à un début féroce à la hausse alors que Bitcoin gagne plus d’attrait de la part des investisseurs de détail et institutionnels et même de certains vents favorables des cadres des États-Unis et d’autres grands gouvernements. Cela devrait porter le prix du BTC à 90 618 $ au niveau FIbonacci de 23,6%. Après avoir atteint ce niveau, attendez-vous à une certaine décoloration – certainement tout au long de l’été – avec un soutien atteignant 60 000 $, au niveau de 61,8 % de Fibonacci.

Après une reprise vers 80 000 $, la liquidation saisonnière de septembre commencera, rebondissant sur le niveau de 70 000 $, au niveau de 38,2 % de Fibonacci. Le prix atteindra alors probablement des sommets historiques à environ 110 000 $, à l’automne. Attendez-vous à ce que 2022 se termine avec un mouvement d’action de prix fondu et latéral pour BTC entre 80 000 $ et 90 000 $.