Solana mène des gains alors que les cryptos se rétablissent suite à la décision de la Fed | Cryptomonnaie

Solana a dominé les gains parmi les plus gros jetons dans le cadre d’un bond plus large sur les marchés mondiaux. Le marché de la cryptomonnaie a ajouté près de 59 milliards de dollars en valeur au cours de la dernière journée à la suite de la décision de la Réserve fédérale américaine de réduire progressivement les avantages de relance et de réduire les achats d’obligations d’État après que l’inflation a atteint un sommet en 39 ans.

Les jetons de Solana, la cinquième plus grande crypto par capitalisation boursière, ont grimpé de 12% jeudi à 180 $. Les rivaux d’Ethereum, avalanche et elrond, figuraient également parmi les meilleurs gagnants aux premières heures européennes, ajoutant respectivement 11% et 13%, selon les données de CoinGecko. Dogecoin et shiba inu ont connu une croissance modérée après une hausse plus tôt cette semaine sur la base de rapports du constructeur de voitures électriques Tesla autorisant les paiements en dogecoin pour ses marchandises.

Depuis le début de 2020, les États-Unis ont fourni des plans de relance aux entreprises et aux particuliers et la Fed a acheté près de 120 milliards de dollars d’obligations chaque mois pour stimuler l’économie. Cela a contribué à soutenir les marchés financiers du monde entier, tout en devenant une source de préoccupation pour les commerçants inquiets de l’impression monétaire incessante.

La décision d’hier était toutefois favorable au marché de la cryptomonnaie. Alors que le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière, est considéré comme un actif risqué par de nombreux investisseurs et commerçants en raison de sa volatilité, certains le considèrent comme une couverture contre l’inflation.

« L’accélération de la réduction de la vitesse de la FED a été un achat typique de la rumeur pour vendre l’actualité. Les marchés recherchent une politique monétaire plus stricte en réponse à une inflation record », a déclaré Andreja Cobeljic, cofondatrice de l’outil de renseignement commercial Superalgos, dans un message Telegram. « La corrélation à court terme entre les actions et le bitcoin est positive et le Bitcoin a également très fortement augmenté. Il convient de noter que l’achat au détail de Bitcoin a été extrêmement important dans les plus bas, montrent des données récentes sur la chaîne.

Bitcoin, éther voir vert

Bitcoin est passé de 46 000 $ à plus de 48 800 $ mercredi après la réunion de la Réserve fédérale. Il lutte toujours contre un niveau de résistance de 50 000 $, un niveau qu’il a tenté de franchir à trois reprises ce mois-ci.

Les traders à terme continuent de pencher vers la hausse, suggèrent les données de l’outil d’analyse Glassnode. Les taux de financement – des frais horaires ou quotidiens payés par les commerçants pour emprunter de l’argent aux bourses pour effectuer des transactions – sont restés positifs, ce qui implique que les commerçants payaient pour rester longtemps sur leurs positions en bitcoins.

L’éther a gagné devant le bitcoin avec un bond de près de 450 $, passant d’un creux hebdomadaire de 3 656 $ à plus de 4 000 $ au moment de la publication. Cette décision a permis d’atténuer les pertes antérieures, mais l’éther reste en baisse de 10 % par rapport à il y a une semaine. Les taux de financement des contrats à terme sur l’éther sur Glassnode sont négatifs, ce qui signifie que davantage de commerçants paient pour parier contre la hausse de l’éther.

Pendant ce temps, les fonds crypto comme QCP Capital, basé à Singapour, restent optimistes sur les marchés de la crypto poursuivant leur hausse.

« Nous pensons qu’une courte compression à la fin de l’année ou au début de janvier est très possible », a écrit le fonds dans une émission Telegram jeudi. « Les divergences haussières de l’ETH soutiennent notre biais haussier et nous nous attendons à ce que l’ETH et les Altcoins surperforment sur une courte compression. »

Une courte compression se produit lorsque le prix d’un actif financier augmente soudainement, incitant les traders qui parient qu’il chuterait à acheter l’actif afin d’éviter des pertes plus importantes, amplifiant l’augmentation. Les divergences haussières, en revanche, se produisent lorsque les prix des actifs tombent à des plus bas locaux, mais pas les indicateurs de dynamique du marché, suggérant un manque de vendeurs sur le marché.