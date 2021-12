Un tribunal de Pékin rejette une compensation monétaire dans le cadre d’un appel relatif au contrat minier Bitcoin | Cryptomonnaie

Un tribunal de district de Pékin a rejeté une compensation monétaire dans le cadre d’un appel relatif à un contrat minier Bitcoin (BTC) contre une société de blockchain.

Le tribunal populaire du district de Chaoyang a jugé mercredi le contrat minier de Bitcoin entre le plaignant et la société de blockchain « invalide », a rapporté le South China Morning Post le 16 décembre. Le plaignant dans l’affaire aurait payé 10 millions de yuans (1,6 million de dollars) au entreprise de blockchain pour le déploiement de machines minières, mais a subi des pertes sur son investissement.

Le plaignant basé à Pékin a affirmé qu’il n’avait gagné que 18,5 Bitcoin sur son investissement et a demandé 217,17 BTC supplémentaires en compensation de ses pertes. Le tribunal a rejeté le plaidoyer et a également demandé à la branche du Sichuan de la Commission nationale du développement et de la réforme d’examiner toute exploitation minière illégale en cours dans la province.

La Chine a commencé sa répression du minage de crypto l’été dernier, ce qui a entraîné la migration de certaines des plus grandes sociétés minières de Bitcoin du pays. La part du taux de hachage Bitcoin de la Chine est passée de plus de 60% à près de zéro à la suite de la répression minière. Cependant, même après avoir éradiqué presque complètement l’extraction de crypto, Pékin a annoncé une nouvelle politique massive contre le commerce et l’exploitation de crypto en septembre, interdisant même les opérations à petite échelle à la maison et interdisant tous les échanges de crypto à l’étranger.

Part du minage de bitcoins en Chine en avril 2021. Source : CCAF

Part du minage de bitcoins en Chine en juillet 2021. Source : CCAF

Les politiques de répression de la cryptomonnaie dirigées par Pékin ne sont devenues plus strictes qu’avec le temps. Même si les commerçants chinois ont trouvé des moyens de contourner les interdictions de commerce de crypto à de nombreuses reprises, le minage de crypto est presque éteint en Chine continentale.

La dernière affaire judiciaire concernant un contrat minier Bitcoin met en évidence la position de la Chine sur les activités liées à la cryptomonnaie. Il envoie un message clair au public que le système judiciaire ne protégera ni ne reconnaîtra les affaires liées à la cryptomonnaie.