Le prix du Shiba Inu offrira une opportunité d’achat avant que le SHIB n’éclate | Cryptomonnaie

Le prix de Shiba Inu plane au-dessus du niveau de support de 0,0000330 $, envisageant un autre nouveau test.

Cette brève baisse pourrait offrir une opportunité d’achat avant que SHIB ne démarre une ascension de 30% à 0,000442 $.

Une rupture du plancher de support de 0,0000295 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du Shiba Inu a connu une consolidation serrée autour d’un niveau de support vital pendant environ une semaine et demie. Cette consolidation est en phase finale et pourrait fournir un modèle d’inversion de fond, déclenchant un petit rallye haussier.

Le prix Shiba Inu prépare son lancement

Le prix de Shiba Inu a retesté le niveau de support de 0,0000330 $ pendant environ onze jours et a récemment mis en place une petite fourchette en dessous. Le plus bas de lundi à 0,0000315 $ pourrait être une base pour SHIB pour former une configuration potentielle à triple fond.

Pour l’instant, le prix de Shiba Inu a besoin d’un autre coup autour du creux de lundi pour compléter cette formation technique. Ainsi, les investisseurs doivent attendre un nouveau test de 0,0000330 $ ou le plus bas swing de lundi à 0,0000315 $. Un nouveau test de l’un ou l’autre de ces niveaux permettra à SHIB de démarrer une ascension à 0,0000380 $ et la liquidité « d’arrêt d’achat » restant au-dessus.

Bien qu’il puisse y avoir un retracement mineur autour de ce niveau, BTC déterminera la prochaine ligne de conduite pour le prix de Shiba Inu. Si le gros crypto continue de monter, les altcoins, y compris SHIB, suivront. Dans ce cas, SHIB doit transformer l’obstacle de 0,0000380 $ en un plancher de support. Ce développement permettra à la pièce meme d’étendre son rallye à 0,0000411 $ ou 0,000442 $.

Si SHIB établit un swing haut autour de 0,000442 $, cela constituera un gain de 33% par rapport au plancher de support de 0,0000330 $.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix de Shiba Inu ne parvient pas à se maintenir au-dessus du plus bas de lundi à 0,0000315 $, cela pourrait indiquer que les traders ont repris le contrôle. Une clôture de quatre heures en dessous de ce niveau invalidera la thèse haussière. Dans cette situation, le prix de Shiba Inu pourrait baisser pour retester le plancher de support de 0,0000295 $.