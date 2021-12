Combien de temps va durer la correction en cours du marché des crypto-monnaies ? | Cryptomonnaie

Les traders n’ont pas pu résister à la pression des traders et la majorité des 10 meilleures pièces ont suivi la baisse du Bitcoin (BTC). Solana (SOL) est la seule exception à la règle, en hausse de 0,30 %.

Meilleures pièces de CoinMarketCap

BTC/USD

Hier, le prix du Bitcoin (BTC) a évolué principalement dans un canal latéral, dont la limite supérieure était le niveau de 47 745 $. Au cours de la journée, le prix a percé cette résistance mais n’a réussi à prendre pied au-dessus que ce soir. Les acheteurs ont pu former une faible dynamique haussière qui s’est estompée autour de l’EMA55 de deux heures.

Graphique BTC/USD par TradingView

Depuis plus d’un mois, les traders n’ont pas pu véritablement prendre pied au-dessus de ce niveau de prix moyen. À chaque fois, les traders contrôlent les faibles tentatives d’évasion et ramènent le prix du BTC en dessous de la moyenne mobile EMA55. Il semble que, fin novembre, la parité ait pu prendre solidement pied au-dessus de la moyenne. Mais au début de ce mois, une forte dynamique baissière a repoussé le prix dans la zone des plus bas de septembre, au niveau de support de 42 447 $.

Si le niveau des prix moyens fonctionne à nouveau pour un renversement de la paire, alors d’ici la fin de cette semaine, le prix BTC pourra revenir au support de 42 447 $.

Bitcoin se négocie à 47 200 $ au moment de la publication.

ETH/USD

Au cours de la dernière journée, le prix de l’Ethereum (ETH) a réussi à prendre pied au-dessus du niveau de 3 800 $, mais n’a toujours pas pu récupérer au-dessus du niveau de l’EMA55 de deux heures. Une faible récupération n’est pas supportée par de gros volumes.

Graphique ETH/USD par TradingView

Si les traders ne parviennent pas à dépasser le niveau de prix moyen, alors d’ici la fin de cette semaine, le prix de l’éther peut continuer à baisser vers le support de 3 400 $.

Ethereum se négocie à 3 740 $ au moment de la publication.

XRP/USD

Hier, le prix XRP essayait de prendre pied au-dessus de la résistance de 0,80 $. À la fin de la journée, grâce aux efforts conjoints des acteurs du marché, le prix a percé le niveau de l’EMA55 de deux heures, ce qui maintient la paire dans une tendance baissière locale pendant un mois.

Graphique XRP/USD par TradingView

Si le prix XRP récupère au-dessus du niveau de prix moyen avec le soutien d’un gros acheteur, alors une augmentation de la résistance de 0,90 $ est possible.

Si les acheteurs ne parviennent pas à prendre pied au-dessus de la moyenne mobile EMA55, la tendance baissière mensuelle pourrait se poursuivre en dessous du support de 0,70 $.

XRP se négocie à 0,7869 $ au moment de la publication.