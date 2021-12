Le sentiment haussier alimente les marchés de la crypto alors que la Fed laisse les taux d’intérêt inchangés | Cryptomonnaie

La Fed a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés après un vote unanime.

Cependant, les décideurs prévoient trois hausses de taux en 2022.

Bitcoin et les meilleurs altcoins ont rebondi sur le sentiment haussier suite à la décision de la Fed.

Les responsables de la Réserve fédérale des États-Unis ont décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés après un vote unanime à la fin de la réunion de deux jours le 15 décembre. Le prix du Bitcoin a grimpé de plus de 6% alors que le sentiment haussier a légèrement augmenté.

La Fed veut maintenir des taux d’intérêt proches de zéro

Les décideurs de la Réserve fédérale américaine ont décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés, les maintenant entre 0 et 0,25%. Selon un communiqué publié par ses responsables, la Fed vise à maintenir des taux d’intérêt proches de zéro jusqu’à ce que le plein emploi soit atteint.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu’on ne savait toujours pas combien de temps dureraient les pénuries sur le marché du travail. Il a souligné que l’économie a fait des progrès rapides vers un emploi maximal, mais les pénuries de main-d’œuvre pourraient se poursuivre si des vagues supplémentaires de coronavirus émergent.

La banque centrale du pays a également doublé le rythme des achats d’obligations en diminuant de 30 milliards de dollars par mois. Selon un rapport de CNBC, la Fed a déclaré qu’elle s’engage à utiliser tous les outils à sa disposition pour soutenir la reprise de l’économie américaine.

La Fed achètera pour 60 milliards de dollars d’obligations à partir de janvier 2022, l’achèvement du programme d’achat d’obligations devant se terminer à la mi-mars. Les autorités prévoient trois hausses de taux en 2022 et trois autres hausses de taux attendues en 2023.

Powell a déclaré que la Fed n’augmentera pas ses taux tant que la réduction ne sera pas terminée.

Le prix du Bitcoin sécurise une position critique

Les plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière, dont Bitcoin et Ethereum, ont réagi positivement à la nouvelle. BTC a bondi à plus de 49 000 $ après l’annonce de la décision de la Fed.

Le prix du bitcoin s’est rapidement redressé, car il a pris une position critique au-dessus de 48 501 $, où se rencontrent le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % et la moyenne mobile simple (SMA) de 50 quatre heures.

Graphique de 4 heures BTC/USDT

Si un pic dans les ordres d’achat se produit, le prix du Bitcoin peut même viser à marquer la limite supérieure du modèle en coin descendant sur le graphique en 4 heures à 49 901 $. Passer à travers ce niveau pourrait entraîner une augmentation de 12% donnée par le modèle technique dominant sur le radar vers 55 435 $.

Cependant, si la pression de vente augmente, la position susmentionnée sera testée et s’il ne se maintient pas, le prix du Bitcoin pourrait glisser vers le 21 SMA de quatre heures à 47 929 $.