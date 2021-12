Prédiction de prix Dogecoin: les traders DOGE se préparent à une hausse de 23% | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin se replie après sa récente hausse, se préparant pour la prochaine étape.

Une reprise au-dessus du niveau de 0,18 $ pourrait déclencher une ascension de 23% à 0,22 $.

Si DOGE passe en dessous du plancher de support de 0,16 $, cela invalidera la thèse haussière.

Le prix du Dogecoin a augmenté de façon exponentielle après le tweet d’Elon Musk le 14 décembre, l’empêchant d’une baisse catastrophique. Cette tendance haussière a fait face à des ventes massives de la part des investisseurs réservant des bénéfices, entraînant une forte correction qui constituera probablement la base de la prochaine accélération.

Le prix du Dogecoin vise des sommets plus élevés

Le prix du Dogecoin a bondi de 31% en un seul chandelier de 4 heures alors que le PDG de Tesla, Elon Musk, a tweeté que DOGE peut être utilisé pour acheter des « merchs » le 14 décembre. élevé à 0,22 $.

Depuis lors, DOGE a chuté de 23% et se négocie actuellement au-dessus du niveau de support de 0,18 $, ce qui suggère que le retrait est terminé. Cette évolution créera un plus bas plus bas, indiquant que la tendance haussière est intacte.

Dans cette situation, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Dogecoin reprenne sa hausse pour tester à nouveau le sommet de 0,22 $. Ce mouvement constituerait une ascension de 23%. Cette ascension pourrait s’étendre plus haut si les acheteurs continuent d’affluer, permettant au prix Dogecoin de revoir le niveau de 0,24 $, ce qui représente une ascension de 32%.

Graphique DOGE/USDT sur 4 heures

Indépendamment de la récente reprise, si le retracement actuel du prix Dogecoin glisse en dessous du niveau de support de 0,16 $ pour créer un plus bas plus bas, cela invalidera la thèse haussière.

Dans un tel cas, le prix Dogecoin pourrait chuter de 25% pour marquer le niveau de support de 0,12 $.