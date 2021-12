Balancer Labs lance Boosted Pools avec Aave pour augmenter l’efficacité du capital pour les rendements DeFi | Cryptomonnaie

Balancer Labs s’est associé à Aave pour lutter contre la diminution de l’efficacité du capital des rendements déposés dans les pools AMM.

Étant donné que les traders utilisent généralement 10% des liquidités disponibles dans les pools AMM.

La nouvelle solution permet de déposer les liquidités inutilisées restantes dans des protocoles de prêt pour obtenir plus de rendement.

Balancer Labs vient d’annoncer le lancement de Boosted Pools sur le protocole de prêt de financement décentralisé (DeFi) Aave. Les utilisateurs peuvent désormais déposer une partie des liquidités inutilisées dans les pools de teneurs de marché automatisés (AMM) sur Aave pour gagner un rendement supplémentaire.

Des pools boostés pour offrir des rendements plus élevés

Le fournisseur automatisé de portefeuilles et de liquidités Balance Labs a collaboré avec Aave pour lancer des pools boostés visant à résoudre le problème de la diminution de l’efficacité du capital avec des rendements sur les jetons déposés dans les pools AMM.

Les traders n’utilisent généralement que 10% de la liquidité disponible sur les pools AMM étant donné que la taille des transactions est inférieure à la liquidité disponible. Selon Balancer, avec Boosted Pools, les liquidités restantes inutilisées peuvent être déposées dans des protocoles de prêt pour obtenir un rendement supplémentaire.

Afin de fournir une plus grande efficacité du capital, les pools AMM détiennent généralement des jetons emballés d’actifs porteurs de rendement tels que l’aDAI au lieu du DAI pour améliorer le rendement global du pool. Cependant, l’emballage et le déballage des jetons doivent être traités avec un relais et n’est pas rentable s’il est effectué lors d’un échange.

Le nouveau Boosted Pools offre une solution au problème du coût élevé de l’emballage et du déballage des jetons lors d’un échange, laissant la tâche aux arbitragistes, qui sont incités à effectuer la tâche.

Fernando Martinello, co-fondateur et PDG de Balancer Labs, a déclaré qu’il existe différents niveaux d’innovations Boosted Pool qui conduisent à « des résultats concrets, une liquidité plus profonde, des intégrations plus efficaces pour la liquidité et des rendements plus élevés ».

Le prix de l’équilibreur rebondit de 13%

Le prix de l’équilibreur a grimpé de 13% suite à l’annonce du lancement de Boosted Pools. Cependant, BAL continue d’être scellé dans un canal parallèle descendant, suggérant que la tendance globale est toujours baissière.

Pour que le prix de l’équilibreur échappe à la tendance baissière qui prévaut, le BAL doit dépasser la moyenne mobile simple (SMA) de 50 sur quatre heures à 15,04 $, puis la limite supérieure du modèle technique régissant à 15,61 $. Une résistance supplémentaire peut émerger au 100 SMA de quatre heures à 16,76 $.

Graphique BAL/USDT sur 4 heures

Si la pression de vente augmente, le prix de l’équilibreur peut chuter vers le 21 SMA de quatre heures à 14,24 $, coïncidant avec la limite médiane du canal parallèle.