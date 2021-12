Le prix de Floki Inu vise des gains de 60% alors que FLOKI rebondit sur un niveau de support crucial | Cryptomonnaie

Le prix de Floki Inu décolle après avoir formé une configuration à triple fond, indiquant le début d’une nouvelle tendance haussière.

Un nouveau test de 0,000225 $ est probable, suggérant que FLOKI devrait connaître un rallye de 60%.

Une panne du niveau de support de 0,000122 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Floki Inu prend un autre coup à la hausse après être revenu d’une montée rapide. Ce repli n’a pas encore créé de plus bas, confirmant une tendance haussière. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que FLOKI poursuive son ascension au-delà du plus haut swing immédiat.

Le prix de Floki Inu se prépare pour une autre hausse

Le prix de Floki Inu a marqué trois fois le niveau de support de 0,000122 $ depuis le 28 novembre, donnant lieu à une configuration de triple fond. Après le troisième tap le 11 décembre, FLOKI a augmenté de 68% pour établir un plus haut swing à 0,000195 $.

Ce rallye a été rapidement annulé alors que les investisseurs ont continué à enregistrer des bénéfices, entraînant un retracement de 27% par rapport à l’endroit où FLOKI se négocie actuellement – 0,000141 $. Tant que ce retracement ne fixe pas un plus bas plus bas, la thèse haussière du prix du Floki Inu restera intacte.

D’un autre côté, si le prix de Floki Inu produit un plus bas plus élevé, cela encouragera les acheteurs à appuyer sur le gaz. Dans ce cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que FLOKI déclenche une avance de 60 % qui franchit le sommet immédiat à 0,000141 $ et marque 0,000225 $.

Graphique FLOKI/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Floki Inu en raison de la configuration du triple fond, une poursuite du retracement en dessous des niveaux cruciaux mettra en péril le récit optimiste détaillé ci-dessus. Une panne du niveau de support de 0,000122 $ créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière.

Dans cette situation, le prix de Floki Inu chutera de 22% pour tester à nouveau le niveau de support immédiat à 0,0000949 $.