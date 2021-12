Six sénateurs exhortent le secrétaire au Trésor à clarifier la définition de courtier dans la loi sur les infrastructures avant 2022 | Cryptomonnaie

Selon les législateurs américains, la loi sur les infrastructures contient une « interprétation trop large » de ce qu’est un courtier et impose le fardeau de la déclaration aux personnes qui peuvent ne pas disposer des informations nécessaires pour s’y conformer.

Un groupe bipartite de sénateurs américains a demandé à la secrétaire au Trésor Janet Yellen de clarifier le libellé du projet de loi sur les infrastructures signé par le président Joe Biden concernant les exigences de déclaration fiscale sur la cryptomonnaie.

Dans une lettre de mardi, les sénateurs Rob Portman, Mike Crapo, Pat Toomey, Mark Warner, Kyrsten Sinema et Cynthia Lummis ont exhorté Yellen à « fournir des informations ou des conseils informels » sur la définition de « courtier » dans la loi sur les infrastructures récemment adoptée, HR 3684 En vertu de la formulation actuelle, les personnes dans l’espace crypto, y compris les mineurs, les développeurs de logiciels, les validateurs de transactions et les opérateurs de nœuds, sont tenus de déclarer la plupart des transactions d’actifs numériques d’une valeur supérieure à 10 000 $ à l’Internal Revenue Service, ou IRS.

Cependant, selon les législateurs américains, la loi contient une « interprétation trop large » de ce qu’est un courtier et impose une charge excessive à certaines personnes qui peuvent ne pas disposer des informations nécessaires sur les transactions pour se conformer. Les six ont déclaré que Yellen est habilitée à utiliser la loi sur la procédure administrative, une législation qui détermine la manière dont les agences fédérales peuvent élaborer et émettre des règlements. Dans ce cas, ils l’ont exhortée à fournir un ensemble de règles clarifiant la définition d’un courtier « de manière expéditive », ou au plus tard à la fin de l’année.

« Nous vous demandons d’examiner attentivement les caractéristiques des technologies qui animent cet espace, qui peuvent inclure des différences dans les mécanismes de consensus de divers registres distribués et protocoles de deuxième couche », ont déclaré les six sénateurs. « Les actifs numériques pourraient avoir un impact sur les développements technologiques dans certains secteurs, et des directives claires sur les exigences en matière de déclaration fiscale seront importantes pour ceux de cet écosystème. »

La lettre est le dernier effort des législateurs américains pour tenter de modifier la disposition de déclaration fiscale dans la législation sur les infrastructures. Toomey, Lummis, Sinema, Portman, Warner et d’autres ont soutenu un accord bipartite sur un amendement visant à faire exactement cela lorsque le projet de loi a été soumis au Sénat en août, mais la proposition a été rejetée par le sénateur de l’Alabama, Richard Shelby, cherchant à ajouter son propre amendement. à la facture. Les sénateurs Ron Wyden et Lummis ont également tenté d’adopter une loi qui aurait modifié les exigences en matière de déclaration fiscale pour « ne pas s’appliquer aux personnes développant la technologie blockchain et les portefeuilles » le même jour où le projet de loi est devenu loi.

« Maintenant que ce projet de loi est devenu loi, le Congrès a la responsabilité de s’assurer qu’il est mis en œuvre efficacement et conformément à l’intention du Congrès », ont déclaré les six sénateurs.

Portman, Crapo, Toomey, Warner, Sinema et Lummis ont ajouté qu’ils étaient « prêts à proposer une législation » pour clarifier la définition d’un courtier.