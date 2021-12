Shiba Inu présente une opportunité d’achat de 3 à 1 avant que SHIBA n’éclate | Cryptomonnaie

Le prix de Shiba Inu développe un modèle de retournement haussier important.

Les participants se sont consolidés dans une fourchette étroite, alimentant toute évasion.

L’objectif attendu est proche du plus haut historique.

Le prix de Shiba Inu s’est consolidé au cours des dix derniers jours, établissant une zone de support proche du retracement de Fibonacci à 88,6% à 0,00003200 $. SHIBA est probablement en train de s’enrouler pour une flambée des prix géante – la direction de la flambée étant plus élevée si le marché au sens large peut saisir une offre.

Le prix de Shiba Inu se positionne pour une cassure qui pourrait voir un gain de 90%

Le prix du Shiba Inu stagne depuis un certain temps, frustrant de nombreux hodlers dans le processus. L’indice de force relative sur le graphique journalier s’est à peine écarté du niveau de survente final dans un marché haussier (40). De même, l’indice composite est resté dans une condition neutre depuis le 5 décembre. Cette consolidation pourrait être le début d’une importante flambée des prix.

L’un des modèles d’inversion les plus recherchés dans l’analyse des points et des figures est le modèle Shakeout. Malheureusement, ce schéma n’apparaît pas souvent et n’est valable que si un instrument est déjà dans une tendance haussière plus large. Le modèle de faux haussier se forme après qu’une longue colonne d’Os tombe en dessous d’un fond multiple d’au moins deux, mais pas plus de trois, Os.

La configuration longue hypothétique du prix Shiba Inu est un stop d’achat au renversement de 3 cases (0,00004000 $), le stop loss est un stop de 5 cases et un objectif de profit à 0,00007750 $. L’objectif de profit est dérivé de la méthode d’objectif de profit vertical dans l’analyse de points et de chiffres. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tous les bénéfices implicites après l’entrée.

SHIBA/USDT 0,00005 $/3 boîtes Tableau des points et des figures d’inversion

Le prix de Shiba Inu ne peut déplacer qu’un autre O ci-dessous à 0,00003000 $. S’il imprime un autre O en dessous de celui-ci, la transaction est invalidée et SHIBA testera probablement à nouveau le niveau de 0,00002000 $.