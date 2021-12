Sandbox reste sous pression alors que SAND passe à la fourchette de prix de 3 $ | Cryptomonnaie

Le prix du bac à sable reste dans une correction technique.

Des prix plus bas sont attendus, mais un léger rebond pourrait se produire dans l’intervalle.

Le graphique hebdomadaire continue d’indiquer un mouvement beaucoup plus profond vers le sud.

Le prix du bac à sable et le secteur plus large du métaverse et des jetons de jeu restent surachetés. Plus de place au sud est probable, et si le marché dans son ensemble fait face à une reprise haussière, cela pourrait même accélérer la vente de SAND.

Sandbox peut connaître un rebond avant de vendre des CV

Le prix du bac à sable a une combinaison de support sur le graphique hebdomadaire et le graphique quotidien, ce qui suggère qu’il peut avoir un petit rebond avant que de nouvelles ventes ne se produisent. Le chandelier actuellement hebdomadaire a trouvé un support contre l’hebdomadaire Tenkan-Sen à 4,60 $ et le Kijun-Sen à 4,31 $. Mais l’indice de force relative continue de dériver vers le sud par rapport aux niveaux de surachat primaires, et aucune divergence haussière régulière ou cachée n’existe dans l’indice composite.

Sur le graphique journalier, il n’y a pas de support Ichimoku jusqu’à ce que le Chikou Span atteigne le corps des chandeliers en dessous, le plus proche à 4,65 $. En dessous, le retracement de Fibonacci à 38,2% peut contribuer à un support intermédiaire solide. L’indice de force relative se situe entre les niveaux de survente de 40 et 50 mais continue de baisser. Bien qu’il soit proche des creux historiques, l’indice composite a une forte accroche vers le sud, avertissant que la pression de vente n’a peut-être pas encore diminué.

Graphique Ichimoku journalier SAND/USDT

Parce qu’une si grande quantité de l’espace altcoin reste inférieure à 50% ou plus par rapport à ses récents sommets historiques, les traders doivent s’attendre à des sorties et à des prises de bénéfices du prix Sandbox et d’autres jetons dans le même espace. Le capital sera sans aucun doute transféré dans des actifs de crypto-monnaie mieux placés pour connaître les rallyes attendus.