Cardano pourrait plus que doubler si ADA détient le soutien | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano pourrait piéger un certain nombre de vendeurs à découvert anticipant un effondrement majeur des prix.

Extrêmement survendu sur le graphique hebdomadaire avec des plus bas historiques dans certains oscillateurs.

Les risques à la baisse restent les plus susceptibles de se produire.

Le prix de Cardano continue de baisser mais offre des opportunités commerciales des deux côtés du marché. Une panne en dessous du niveau de support actuel ne peut entraîner qu’un effondrement des prix à court terme avant le début d’un rallye massif.

Le prix de Cardano fait face à une bataille difficile mais est mieux placé que la plupart pour un rallye surprise

Le prix de Cardano a une entrée longue possible sur son graphique hebdomadaire. L’entrée longue théorique est un stop d’achat à 1,33 $, un stop loss à 1,20 $ et un objectif de profit à 3,00 $. Cardano doit clôturer au niveau ou légèrement au-dessus du niveau d’entrée de 1,33 $ pour que l’entrée soit valide.

Graphique Ichimoku hebdomadaire ADA/USD

Si le niveau d’entrée se déclenche, ce serait un événement haussier très important car cela positionnerait le prix de Cardano au-dessus du retracement 38,2 de Fibonacci, du sommet du nuage (Senkou Span A) et du point de contrôle du volume 2021. Les facteurs contribuant à cette entrée longue théorique sont l’indice de force relative proche du premier niveau de survente à 30 et l’indice composite à des plus bas historiques.

Du côté court du marché, le prix de Cardano a une entrée hypothétique sur son graphique journalier avec un ordre stop de vente à 1,19 $, un stop loss à 1,25 $ et un objectif de profit à 1,00 $. L’entrée ne peut avoir lieu que s’il y a une clôture quotidienne au niveau ou légèrement en dessous du niveau de prix de 1,19 $. L’entrée courte est basée principalement sur le modèle tête-épaules présent sur l’indice composite.

Graphique Ichimoku journalier ADA/USD

L’action des prix de Cardano est dans une situation mitigée lorsqu’elle développe un biais directionnel clair. La tendance sur le graphique journalier est clairement baissière, mais montre des signes d’épuisement. D’un autre côté, le graphique hebdomadaire est clairement haussier et montre des signes de conversion en un marché baissier. Une chose qui est cohérente sur le graphique journalier est la zone de support partagée de 30 dans l’indice de force relative et un autre oscillateur sur chaque période montrant des conditions de survente extrêmes.