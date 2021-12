L’accumulation cachée de XRP par les baleines pourrait le lancer à 1,50 $ | Cryptomonnaie

Le prix XRP se consolide près de la zone de valeur de 0,75 $.

Santiment rapporte que l’accumulation d’argent intelligent de XRP pour 2021 a été massive.

Opportunité d’entrée haussière maintenant présente.

Le prix XRP a établi une bonne zone de support près de la zone de valeur de 0,80 $. Depuis le crash flash du 5 décembree, XRP a montré une certaine résilience et stabilité en formant un sol quelque peu stable.

Le prix du XRP formant une zone de support proche de 0,75 $, l’accumulation de XRP par les baleines est importante

L’action des prix XRP a été principalement à égalité avec le reste du marché de la crypto-monnaie, ni sous-performant ni surperformant ses pairs depuis le 5 décembre.e flash crash. Cependant, un récent Tmouillé par Santé a annoncé que les baleines avaient accumulé de grandes quantités de XRP tout au long de 2021, en particulier au cours des trois derniers mois.

Santiment a rapporté que les adresses de prix XRP qui détiennent entre un million et dix millions de XRP avaient augmenté leurs avoirs de 6% au cours des six derniers mois. Supposons que l’adage de suivre ce que fait l’argent institutionnel est vrai. Dans ce cas, les entités dotées de procédures importantes de gestion du capital et des risques sont très optimistes vis-à-vis du XRP malgré des nuages ​​d’incertitude avec la SEC.

Du point de vue de l’analyse technique, le prix XRP a une entrée haussière idéale se développant sur son graphique Point and Figure d’inversion de 0,02 $/3 cases. L’entrée est basée sur un modèle d’analyse de points et de figures connu sous le nom de modèle de pôle. L’entrée est sur l’inversion de 3 cases de la colonne actuelle de Os. Cependant, cette entrée nécessite une observation active car la fin de la colonne O est inconnue.

L’entrée longue hypothétique est un ordre stop d’achat (au moment de la publication) à 0,84 $, le stop loss est un stop loss à 5 cases et l’objectif de profit est de 1,50 $. Actuellement, cette configuration commerciale hypothétique représente une récompense de 6,6:1 pour la configuration commerciale à risque.

Rappel : il s’agit d’une entrée de modèle de pôle, donc si le prix XRP devait baisser de deux autres O, l’entrée baisserait également.

XRP/USD 0,02 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Il n’y a pas de condition d’invalidation sur ce modèle de point et de figure. Toute nouvelle baisse de prix le convertirait probablement en un modèle de pointe avec les mêmes critères d’entrée (inversion de 3 cases) que le modèle de pôle.