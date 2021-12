MATIC attire de nouveaux capitaux alors que les investisseurs de Polygon rêvent de nouveaux sommets historiques | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon a connu une hausse haussière ce matin alors que le volume d’achat a augmenté massivement.

L’action des prix MATIC est levée au-dessus de la ligne de tendance ascendante orange, redémarrant la tendance haussière.

Avec seulement deux résistances techniques, de nouveaux sommets historiques pourraient être en préparation.

Polygon (MATIC) a connu une augmentation significative du volume d’achat ce matin, les haussiers étant capables de repousser l’action des prix au-dessus de la ligne de tendance ascendante orange, qui a agi comme l’épine dorsale d’une tendance haussière à long terme. Étant donné que l’indice de force relative (RSI) n’est encore qu’à 50, les traders ont amplement de marge pour pousser le prix du MATIC encore plus haut avant qu’il ne devienne suracheté. Une incitation supplémentaire pour les investisseurs à rester les bras croisés et à ne pas enregistrer de bénéfices à titre préventif est que ce rallye pourrait atteindre de nouveaux sommets historiques à 2,90 $.

Le prix du MATIC pourrait atteindre des sommets records

Le prix du MATIC a rebondi sur le niveau de 1,75 $ qui remonte au 7 juin et a connu une excellente résistance et un excellent support. Le niveau a servi de plate-forme de lancement mardi et voit une poursuite de cette tendance à la hausse aujourd’hui lors de la session européenne. Avec cette continuation, les traders ont pu repousser l’action des prix MATIC au-dessus de la ligne de tendance ascendante orange qui a servi de colonne vertébrale à la tendance haussière continue.

Alors que la tendance haussière se poursuit, attendez-vous à voir des prises de bénéfices en cours de route avec le niveau de résistance R1 à 2,15 $ et un niveau de résistance historique à 2,48 $, ainsi que la résistance R2 et le R1 du mois précédent. Le dernier niveau sera important où il y a un risque accru que l’action des prix MATIC commence à s’estomper sous une certaine pression de prise de bénéfices. Tant que les investisseurs peuvent rester assis sur leurs mains, attendez-vous à une nouvelle poussée, atteignant de nouveaux sommets historiques à 2,90 $ d’ici la fin de cette semaine.

Graphique journalier MATIC/USD

Si un événement catalyseur s’avérait être un déclencheur négatif, par exemple, la décision de la FED sur les taux ce soir, attendez-vous à un recul vers 1,75 $ et une spirale descendante vers 1,57 $. Selon le ton belliciste de la banque centrale, attendez-vous à ce que 1,57 $ se maintienne – comme le 4 décembre – ou qu’il se brise et que le prix atteigne le support S1 mensuel et la moyenne mobile simple de 200 jours à 1,43 $.