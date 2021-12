Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les marchés de la crypto fleurissent au milieu d’une menace d’effondrement | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin commence son voyage à 50 000 $ ou plus après avoir tâtonné au début de la semaine.

Le prix d’Ethereum envisage un nouveau test de la barrière de 4 500 $, mais les traders cherchent à revoir le niveau de résistance de 4 788 $.

Le prix d’ondulation doit franchir l’obstacle de 0,83 $ pour marquer la barrière psychologique de 1 $.

Le prix du Bitcoin s’est récemment redressé au-dessus d’une barrière cruciale, atténuant tout signe d’une perspective baissière à court terme. À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BTC grimpe et reteste les niveaux critiques, permettant à Ethereum et Ripple de faire de même.

Le prix du Bitcoin vise plus haut

Le prix du Bitcoin a glissé sous le plancher de support de 48 326 $ le 13 décembre et s’est consolidé en dessous pendant un certain temps. Bien que cette semaine ait commencé faiblement, les choses se sont améliorées, en particulier avec la BTC dépassant l’obstacle de 48 326 $.

Si le gros crypto renforce sa position au-dessus de cette barrière, les investisseurs peuvent s’attendre à une hausse de 7,5% à 51 991 $. Dans un cas haussier, les teneurs de marché pourraient pousser BTC à collecter les liquidités restant au-dessus de 55 839 $ ou 57 845 $.

Graphique BTC/USD sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix du Bitcoin ne parvient pas à se maintenir au-dessus de 48 326 $, il reviendra au niveau de support de 46 660 $. Si les baissiers poussent la BTC à produire un plus bas inférieur au plus bas du swing du 13 décembre à 45 750 $, cela invalidera la thèse haussière.

Les tentatives de redémarrage du prix de l’Ethereum sont en hausse

Le prix de l’Ethereum a franchi le plancher de support de 3 912 $ le 13 décembre à la suite de l’effondrement de la grande crypto. Depuis lors, l’ETH s’est déplacé latéralement sous cette barrière. La récente montée en puissance n’a pas été suffisante pour tester à nouveau ledit niveau. Si le prix d’Ethereum parvient à transformer cet obstacle en un plancher de support, cela signalera la résurgence des acheteurs et déclenchera probablement une ascension de 14% à 4 443 $ ou le nombre entier de 4 500 $.

Si l’élan haussier persiste, l’ETH pourrait étendre cette longueur d’avance et tester à nouveau le sommet de 4 788 $ et collecter des liquidités restant au-dessus.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix d’Ethereum, une ventilation du plus bas de 3 669 $ créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière. Dans un tel cas, l’ETH pourrait revenir à un niveau de support de 3 415 $.

Le prix d’ondulation a de bonnes intentions mais a du mal

Le prix d’ondulation est bloqué sur une tendance baissière depuis le 10 novembre. Certains des plus hauts peuvent être connectés à l’aide d’une ligne de tendance pour montrer qu’une barrière de résistance à la baisse empêche le prix du XRP de monter plus haut.

Couplé à la barrière de résistance de 0,837 $, un mouvement plus élevé semble peu probable pour le jeton de remise. Si les traders se regroupent et transforment cet obstacle en un plancher de support, cela signalera une cassure. Un chandelier de quatre heures clôturant au-dessus de 0,837 $ signalera une tendance haussière et déclenchera une ascension de 12% à 0,936 $.

Dans un cas haussier, le prix du XRP pourrait également retester la barrière de résistance de 1,01 $, ce qui représente un gain de 21% par rapport au point de 0,837 $.

Graphique XRP/USD sur 4 heures

Indépendamment de l’optimisme, si le prix Ripple ne parvient pas à dépasser l’obstacle de 0,837 $, il baissera probablement et revisitera le plancher de support de 0,749 $. Cependant, une clôture décisive en dessous de 0,749 $ créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière.

Ce mouvement pourrait déclencher un crash de 19% à 0,603 $.