Bitcoin perd de l’argent stupide alors que le commerce de détail achète la plupart des BTC depuis le crash de mars 2020 | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) est de nouveau à la mode pour les investisseurs réguliers à 48 000 $, car les données confirment la plus grande frénésie d’achat depuis mars 2020.

Dans un tweet du 14 décembre, le statisticien Willy Woo a observé une tendance clé qui était auparavant absente du marché Bitcoin depuis plus de 18 mois.

Retail ajoute BTC comme si c’était en mars 2020

Après s’être effondré à 3 600 $ en mars 2020, BTC/USD était un choix de choix pour ceux qui sont capables et désireux d’investir – et maintenant, ce phénomène est de retour.

Les changements dans les soldes des portefeuilles détenant 1 BTC ou moins – suggérant généralement des investisseurs à petite échelle – ont atteint leur plus haut niveau depuis mars 2020.

Bien que les circonstances restent les mêmes – craintes de coronavirus et instabilité du marché macro concernant la politique de la banque centrale – la principale différence à la fin de 2021 est que Bitcoin coûte 48 000 $, et non 3 600 $.

Néanmoins, si les données d’accumulation de détail sont exactes, l’intérêt augmente.

« La dernière fois que le commerce de détail a acheté la baisse aussi fort, c’était au bas du crash de COVID », a commenté Woo.

Comme Cointelegraph l’a signalé cette semaine, les plus gros hodlers existants continuent d’afficher un comportement mitigé aux niveaux de prix actuels. Malgré les ventes de certains, le niveau supérieur – les baleines – est plus prudent quant à la cession de BTC.

L’argent « intelligent » contre « l’argent stupide » atteint un niveau record

Parallèlement, la proportion d’investisseurs à long terme a atteint un niveau record par rapport aux acteurs du marché à court terme.

Selon l’indicateur dit « Smart Money Gap », composé de données de la société d’analyse en chaîne Glassnode, il n’y a jamais eu une plus grande disparité entre la quantité de BTC détenue par l’argent « intelligent » et « idiot » – à long terme et les acheteurs à court terme.

Tout au long de l’histoire de Bitcoin, les pics locaux de la métrique ont annoncé le début de la hausse des prix, signifiant des prix bas locaux.

Graphique annoté Bitcoin Smart Money Gap. Source : Twitter

Les chiffres corroborent le récit selon lequel la baisse de près de 40 % de Bitcoin par rapport aux sommets historiques de 69 000 $ « a éliminé » les paris spéculatifs sur le marché.