Les traders Bitcoin pré-positionnés pour que le prix BTC dépasse 50 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin sort de la ligne de tendance noire descendante.

Le prix du BTC est serré contre 48 760 $, avec une cassure haussière qui devrait se dérouler.

Comme le RSI est toujours inférieur à 50, il y a beaucoup de place pour que la tendance haussière se poursuive sans aucune prise de bénéfices importante.

Le prix du Bitcoin (BTC) voit les investisseurs anticiper la décision de la FED plus tard dans la soirée, alors que les traders élèvent le prix du BTC au-dessus d’une ligne de tendance descendante noire intermédiaire pour faire face à une résistance historique de 48 760 $ et exercer une pression haussière. Après la cassure, attendez-vous à ce que les haussiers continuent, bien que la décision de la banque centrale américaine plus tard ce soir puisse fournir des vents arrière ou des vents contraires. Ne vous attendez pas à des mouvements substantiels pour le moment, mais avec la hausse haussière et l’indice de force relative (RSI) toujours inférieur à 50, il y a de la place pour plus de hausse vers un objectif à 53 350 $.

Bitcoin se prépare à faire son retour

Le prix du Bitcoin voit des traders attaquer la ligne de tendance descendante intermédiaire noire et le niveau historique à 48 760 $. Avec la rupture de la ligne de tendance noire ascendante, davantage d’investisseurs sont susceptibles d’entrer et de se prépositionner pour une cassure au-dessus de 50 000 $. Un RSI modéré suggère qu’il y a plus de marge de manœuvre.

Le prix du BTC pourrait voir des vents contraires liés à la décision de la FED sur les taux plus tard dans la journée, ce qui pourrait constituer un catalyseur pour un pivot vers un environnement de marché à risque ou à risque. En cas de risque, des vents favorables apparaîtront à la fois dans les actions et dans les crypto-monnaies, prêtant le prix de la BTC aux ailes pour atteindre 53 350 $, voire peut-être 55 619 $, et un potentiel de 15 % de gains.

Graphique journalier BTC/USD

Si Powell et la FED se montrent plus bellicistes, cependant, attendez-vous à ce que les investisseurs fuient vers les liquidités, mettant fin aux actifs plus risqués comme les actions et les crypto-monnaies. On s’attendrait à ce que le prix du bitcoin chute aux nouvelles, baissant vers 44 088 $ ou 43 030 $, où il pourrait ensuite rebondir. Cependant, tout autre inconvénient pourrait être limité, étant donné que le RSI serait alors loin en territoire de survente.