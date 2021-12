Le prix du Dogecoin repasse en dessous de la résistance en attendant un nouveau catalyseur | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a fait une cassure haussière d’une valeur de 18% des gains.

La cassure de DOGE a été de courte durée, les traders clôturant rapidement leurs positions et le prix s’effondrant jusqu’à l’entrée.

Attendez-vous à une action latérale aujourd’hui avec une reprise de la volatilité après la réunion de la FED ce soir.

Le prix du Dogecoin (DOGE) a vu les traders dicter l’action des prix avec une explosion plus élevée alors qu’il s’est cassé au-dessus d’une ligne de tendance descendante rouge qui a étreint la ligne de sommets descendants des prix tout au long du mois de décembre. Cependant, les traders n’ont pas réussi à maintenir leur élan haussier et le prix s’est rapidement effondré, les traders cherchant à scalper les bénéfices rapidement plutôt que de rester dans le commerce à plus long terme. L’un des derniers principaux événements catalyseurs du calendrier est prévu ce soir lorsque la FED annoncera sa décision de politique monétaire et s’attend à une action latérale des prix avant, suivie du risque d’une plus grande volatilité après la réunion.

Le prix du Dogecoin pourrait revenir à 0,26 $

Le prix du Dogecoin a fait une percée au-dessus du niveau technique de 0,19 $, remontant au 21 septembre, respectant les niveaux clés à la hausse et à la baisse en cours de route, mardi. Il n’est pas surprenant que le corps de la bougie haussière d’hier ait commencé au niveau de support mensuel S1, près de 0,16 $, puis a augmenté jusqu’à 0,19 $. Au-dessus de ce niveau, il n’a fait qu’une fine mèche de bougie jusqu’à 0,22 $. Le pic au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge à 0,19 $ a été causé par les traders qui ont retiré leurs arrêts et leurs ordres du marché, ce qui a provoqué une courte compression à la hausse.

Le prix DOGE aurait dû clôturer au-dessus de 0,19 $ pour maintenir la dynamique haussière. Mais comme l’action des prix a déjà été rejetée et se négocie à la baisse ce matin, cela indique que les investisseurs haussiers ont peut-être fui la scène après avoir réalisé des gains en cours de route. Attendez-vous à ce que le prix se négocie entre 0,19 $ et 0,16 $, avant la décision de la FED plus tard dans la journée. Le FOMC pourrait bien servir de catalyseur à plus d’action sur les prix, avec la communication sur la future politique monétaire donnant le ton pour un mode risque ou sans risque au cours des dernières semaines de trading de l’année.

Graphique journalier DOGE/USD

Dans le cas d’une déclaration de politique FED belliciste, les investisseurs retireront probablement leur argent des actions et des crypto-monnaies, ce qui entraînera une vente massive. Un tel résultat ramènerait le prix du DOGE en dessous de 0,16 $ jusqu’à la ligne verte à 0,14 $ ou le S2 mensuel autour de 0,10 $. Alternativement, si la FED s’engage dans une politique accommodante, attendez-vous à ce que l’action des prix DOGE revienne rapidement à 0,22 $, où elle sera sur le point de dépasser à la fois la moyenne mobile simple de 55 jours et de 200 jours, et d’atteindre un objectif de profit à la hausse à 0,26 $.