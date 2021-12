Analyse technique des CFD sur les contrats à terme sur Bitcoin : les cotations de l’uBTC vont-elles continuer à baisser ? | Cryptomonnaie

Résumé de l’analyse technique des CFD sur les contrats à terme Bitcoin

Stop de vente : inférieur à 0,0457.

Stop Loss : Au-dessus de 0,0608.

Indicateur Signal RSI Neutre MACD Vendre MA(200) Vendre Fractales Vendre SAR parabolique Vendre Bandes de Bollinger Neutre

Analyse des graphiques CFD sur les contrats à terme Bitcoin

Sur la période quotidienne, uBTC: D1 diminue dans la plage neutre. Un certain nombre d’indicateurs d’analyse technique ont généré des signaux pour une nouvelle baisse. Nous n’excluons pas un mouvement baissier si uBTC : D1 tombe en dessous du dernier plus bas : 0,0457. Ce niveau peut être utilisé comme point d’entrée. La limitation du risque initial est possible au-dessus du dernier signal fractal et parabolique supérieur : 0,0608. Après avoir ouvert un ordre en attente, déplacez le stop-loss au prochain maximum fractal suivant les signaux Bollinger et Parabolic. Ainsi, nous modifions le rapport bénéfice/perte potentiel en notre faveur. Les traders les plus prudents, après avoir conclu une transaction, peuvent accéder au graphique sur quatre heures et définir un stop-loss, en le déplaçant dans le sens du mouvement. Si le cours dépasse le niveau stop (0.0608) sans activer l’ordre (0.0457), il est recommandé de supprimer l’ordre : il y a des changements internes au marché qui n’ont pas été pris en compte.

Analyse fondamentale de CRIPTO – CFD sur futures Bitcoin

Les investisseurs craignent toute déclaration négative de la Fed concernant le marché américain des crypto-monnaies. Les cotations de l’uBTC vont-elles continuer à baisser ?

Une réunion régulière du FOMC aura lieu le 15 décembre. Les investisseurs craignent que la Fed ne tourne son attention vers les marchés des crypto-monnaies. Certains échanges crypto émettent des produits financiers portant intérêt. Le 8 décembre, le comité de la Chambre des représentants des États-Unis sur les services financiers a discuté de la réglementation des actifs numériques, mais rien de substantiel n’a été adopté. On peut supposer que si la Fed ne critique pas les crypto-monnaies, les cotations de l’uBTC peuvent augmenter malgré les signaux négatifs de l’analyse technique.

Vous voulez obtenir plus d’analyses gratuites ? Ouvrez un compte démo maintenant pour obtenir des nouvelles quotidiennes et des documents analytiques.