Dogecoin mène des gains alors que le marché de la cryptomonnaie montre une reprise modérée | Cryptomonnaie

Les prix des crypto-monnaies ont montré des signes de reprise dans tous les domaines mercredi après près d’une semaine de baisse.

Dogecoin a mené la croissance parmi les cryptos avec des valeurs marchandes élevées, augmentant pour un deuxième jour. Les prix de la pièce meme ont bondi mardi après que le PDG de Tesla, Elon Musk, a tweeté que le constructeur de voitures électriques commencerait à l’accepter comme moyen de paiement pour les marchandises Tesla. Dogecoin a immédiatement bondi de 33% à plus de 0,21 $ avant de reculer à 0,17 $. Il se négocie à 0,18 $ au moment de la publication, selon les données de CoinGecko.

La bosse dogecoin a conduit à une sorte de résurgence sur le marché plus large de la cryptomonnaie. Bitcoin a ajouté près de 2 000 $ ce matin par rapport aux creux de mardi. Il continue de lutter contre la résistance des prix de 50 000 $, dont l’actif a été rejeté lundi.

L’éther s’est rétabli après le vidage d’hier à 3 680 $, ajoutant 3% le jour à 3 880 $ au moment de la presse.

Les fonds crypto étaient à l’origine de certaines des offres les plus importantes d’éther au cours des dernières semaines. L’activité de portefeuille de Three Arrows Capital, basée à Singapour, a montré que le fonds avait déplacé des milliers d’éthers des échanges crypto Coinbase et Binance au cours de la dernière journée, après avoir récupéré 400 millions de dollars d’actifs plus tôt ce mois-ci.

Cette décision est intervenue malgré le fait que le fondateur de Three Arrows, Su Zhu, ait critiqué Ethereum pour son réseau lent et coûteux. Zhu a déclaré plus tard à CoinDesk que le fonds restait haussier sur l’éther alors que l’environnement macroéconomique devenait plus calme et que les marchés boursiers mondiaux semblaient « sains ».

Les autres principaux gagnants sur les graphiques crypto étaient les jetons d’Avalanche avec des gains de 15% au moment de la presse. Les jetons Solana ont ajouté 7% et terra (LUNA) 5%, selon les données de CoinGecko.

Ailleurs, Polygon (MATIC) a augmenté de 8,9% suite à l’annonce d’un nouveau mécanisme déflationniste. La proposition a déployé mardi une version testnet d’une implémentation « brûlée » pour introduire l’élimination d’un montant défini de MATIC sur chaque transaction. Un testnet est un environnement expérimental pour les logiciels en cours de développement.

Les tests ont estimé que près de 0,27% des 6,8 milliards d’approvisionnement en circulation de MATIC seraient brûlés chaque année si la mise en œuvre est réussie.

Des problèmes subsistent

Pendant ce temps, certains disent que le marché pourrait prendre plus de temps avant de voir une reprise notable.

Laurent Kassis, expert en fonds négociés en bourse (ETF) crypto et directeur de CEC Capital, a déclaré qu’il n’anticipe pas de mouvement à la hausse imminent, sur la base des liquidations et des volumes de transactions.

« Les États-Unis se sont réveillés et ont acheté sur la baisse prévue des prix du bitcoin, ce qui a légèrement fait augmenter le prix mais il est toujours sous pression », a déclaré Kassis à CoinDesk.

Les prix de la crypto restent supprimés par rapport à la semaine dernière. Les prix du bitcoin, de l’éther et de Binance Coin, les trois plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière, ont baissé de 4,2%, 9,9% et 8,3% au cours de la semaine dernière. Et les investisseurs ont perdu encore plus sur Solana, LUNA et MATIC : les trois jetons sont respectivement en baisse de 12%, 14,8% et 15,4% sur la semaine.