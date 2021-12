Lockheed, Ericsson, Lenovo, Huawei, Bosch et IoTeX lancent la normalisation mondiale de l’identité des objets de la blockchain IEEE | Cryptomonnaie

Les entreprises mondiales ont annoncé le lancement du développement d’identités décentralisées internationales pour les personnes du monde entier et les machines de tous les fabricants dans tous les pays du monde pour pouvoir communiquer, monétiser et interagir les uns avec les autres.

Des chercheurs et des scientifiques de Lockheed Martin, Ericsson, Lenovo, Huawei, Bosch, IoTeX et de l’Académie chinoise des technologies de l’information et des communications ont créé le groupe de travail IEEE P2958 sur l’identité des objets pour développer les normes mondiales d’identité de la blockchain, a déclaré le Dr Xinxin Fan, président du groupe.

« Aujourd’hui, je suis heureux de dire que nous avons formé une fantastique première classe d’entreprises avant-gardistes pour faire avancer cette norme », a ajouté le Dr Fan. « En co-créant des normes avec des experts de l’industrie, IoTeX s’engage à innover dans l’espace blockchain via nos produits du monde réel, tels que Ucam et Pebble Tracker. Nous voulons aider les gens à posséder leurs données en toute sécurité, gagner en les monétisant et la valeur leurs appareils intelligents génèrent et rendent le monde meilleur. »

Le responsable du développement commercial de la chaîne de blocs d’Ericsson, Giovanni Franzese, a déclaré : « C’est un immense privilège de contribuer au développement des normes IEEE P2958, d’apporter les perspectives du marché, les connaissances d’Ericsoon et de participer à un groupe coopératif intersectoriel pour rendre les normes efficaces et favoriser leur adoption avec nos clients. »

L’interopérabilité est un élément crucial du rôle du groupe de travail dans l’élaboration de normes qui libèrent toute la puissance de l’écosystème d’innovation de la blockchain », a déclaré le Dr Ramesh Ramadoss, coprésident de l’IEEE Blockchain Initiative.

Ramadoss a expliqué l’interopérabilité en utilisant le WiFi comme exemple. L’IEEE a défini la norme mondiale pour le WiFi. Grâce à cela, les gens peuvent voyager n’importe où dans le monde et se connecter à Internet avec uniquement leur nom d’utilisateur et leur mot de passe.

« Les normes aident à la croissance et à l’adoption de nouvelles technologies en abaissant les barrières techniques », a déclaré Ramadoss. « Dans l’espace blockchain, le manque d’interopérabilité est une barrière technique. Il existe de nombreuses blockchains et la manière dont les appareils sont connectés aux blockchains pour permettre des communications décentralisées de machine à machine doit suivre une norme universelle. »

Après deux ans de recherches inlassables, les six grandes entreprises mondiales ont approuvé la spécification d’identité décentralisée basée sur la blockchain (DID) pour les appareils IoT que le Dr Fan — membre fondateur d’IoTeX et responsable de la cryptomonnaie — a commencé en 2019 aux côtés du World Wide Web Consortium (W3C).

La normalisation de l’identité de la blockchain est essentielle pour assurer l’interopérabilité et les communications entre les appareils Internet des objets (IoT), les personnes et les entreprises. Éliminer les barrières techniques et permettre aux entités hétérogènes de communiquer avec les normes mondiales permettent au commerce mondial, à la croissance économique et aux communautés locales du monde entier de prospérer,

Dirigé par le Dr Fan, le groupe de travail s’est engagé à garantir qu’en définissant une norme DID mondiale pour l’interopérabilité des humains et des machines, la valeur potentielle totale de 12,6 billions de dollars de l’IoT que McKinsey prédit d’ici 2030 peut être déverrouillée à l’échelle mondiale.

Plus précisément, la norme Identity of Things définit un cadre de gestion décentralisée des identités et des accès (IAM) pour l’IoT afin de gérer le cycle de vie des appareils IoT ainsi que les services de sécurité IoT tels que l’authentification des appareils, l’autorisation des données et les contrôles d’accès.

Le Dr Ramadoss a également utilisé des prises électriques pour expliquer pourquoi des normes mondiales sont nécessaires. Les gens sont confrontés à des problèmes lorsqu’ils voyagent dans d’autres pays avec des appareils électroniques ou électriques nécessitant un adaptateur de prise. Dans le cas des prises électriques, il existe plusieurs normes régionales dans le monde mais aucune norme mondiale.

La norme Identity of Things que le groupe de travail développe vise à garantir que toutes les personnes et toutes les machines puissent communiquer sans friction, où qu’elles se trouvent. Ils permettront à des milliards de machines dans le monde de communiquer, peu importe qui les a fabriquées et où. Avec d’innombrables industries qui adoptent des appareils connectés à Internet, la nécessité pour les appareils d’échanger des informations et de la valeur est primordiale pour un avenir fiable et automatisé.

« Malgré les innovations technologiques, aujourd’hui, même les humains sont confrontés à des barrières de communication en raison des barrières linguistiques », a déclaré le Dr Fan. « Ce problème est aggravé lorsque nous examinons les machines fabriquées par différentes sociétés et déployées dans différentes régions géographiques. »