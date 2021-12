L’ondulation semble plus faible en dessous du niveau de 0,75: analyse Elliott Wave | Cryptomonnaie

Il n’y a pas de grands changements sur le marché de la crypto depuis hier. Nous recherchons toujours plus de pression à la baisse sur la plupart des pièces, mais il y a une chance pour une consolidation lente et latérale avant de voir plus de faiblesse.

En regardant le graphique Bitcoin Dominance, nous pouvons voir une forte reprise au-dessus de la ligne de résistance du canal, ce qui suggère une reprise plus importante au moins en trois vagues. Eh bien, il semble que les ALTcoins resteront probablement plus faibles que Bitcoin au cours des prochains jours/semaines, donc dans un marché baissier, les ALTcoins peuvent perdre davantage.

Analyse intrajournalière de la dominance du Bitcoin par Elliott Wave

Ripple, XRPUSD semble avoir une correction complète (A)-(B)-(C) dans la vague 2, alors soyez conscient d’une poursuite baissière dans la vague 3 dans le cadre d’un cycle de cinq vagues, surtout si le prix chute en dessous de 0,75 niveau de confirmation baissier. Au cas où si soudainement repasse au-dessus du niveau de 0,95, alors la prochaine résistance pour 2 peut être dans la zone de 1,10 à 1,20.

Analyse intrajournalière d’Elliott Wave d’ondulation

