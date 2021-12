Ce fonds spéculatif a versé plus de 456 millions de dollars dans Ethereum en une semaine alors que le prix de l’ETH baissait | Cryptomonnaie

Un fonds spéculatif a saisi l’opportunité d’acheter la récente baisse des prix d’Ethereum.

L’éther est récemment tombé à un creux de 3 675 $.

Les spéculateurs pensent que le PDG du fonds a provoqué la peur, l’incertitude et le doute pour faire baisser le prix de l’ETH.

Alors que le prix de l’Ethereum a considérablement augmenté cette année, le jeton a récemment subi plusieurs périodes de volatilité, atteignant un creux à 3 675 $. L’indice de peur et d’avidité d’Ethereum affiche une lecture de 34, indiquant une peur qui suggère que le jeton peut être légèrement survendu. Un fonds spéculatif a saisi l’opportunité d’acheter le plongeon ETH, versant plus de 456 millions de dollars dans la crypto-monnaie en moins de deux semaines.

Un fonds spéculatif achète le plongeon d’Ethereum

Le fonds spéculatif de crypto-monnaie Three Arrows Capital a acheté pour 56 millions de dollars d’Ether plus tôt le 14 décembre. Etherscan montre que la société, fondée par Su Zhu, a transféré 14 833 ETH de Binance et Coinbase à son portefeuille.

Ce n’est pas la première fois que le hedge fund achète une grande quantité d’Ethereum. La semaine dernière, Three Arrows Capital a transféré 400 millions de dollars en ETH des échanges crypto FTX, Binance et Coinbase vers son portefeuille.

Le journaliste de Crypto Colin Wu a d’abord repéré les transactions et Zhu a déclaré qu’il continuerait à « enchérir fort sur tout vidage de panique » et que l’achat de 100 000 ETH est de la « poussière », suggérant que d’autres achats en Ether doivent encore être effectués.

Cependant, le fondateur du crypto hedge fund a été impliqué dans une controverse au sein de la communauté crypto, car il a révélé en novembre qu’il « avait abandonné Ethereum malgré son soutien dans le passé ».

Sa déclaration a attiré l’attention de l’industrie de la cryptomonnaie, et il a depuis adouci sa position et l’a même inversée et a déclaré: « J’aime Ethereum et ce qu’il représente. »

Les spéculateurs sur le marché de la cryptomonnaie ont suggéré que Zhu avait essayé de créer la peur, l’incertitude et le doute pour faire baisser le prix de l’Ethereum afin d’acheter plus d’ETH à un prix inférieur.

Le prix de l’Ethereum se débat avec un vent contraire majeur à 3 900 $

Le prix de l’Ethereum a légèrement rebondi après une chute importante vers le plus bas à 3 675 $ le 13 décembre.

L’ETH continue d’être scellé dans un triangle symétrique, mais a du mal à lutter contre la résistance à la moyenne mobile simple (SMA) de 200 sur douze heures à 3 900 $ alors que les acheteurs entrent lentement sur le marché.

Un obstacle supplémentaire peut apparaître au niveau de retracement de Fibonacci 38,2 % à 3 989 $, puis au 21 SMA de douze heures à 4 112 $. Un pic dans les ordres d’achat peut voir le prix d’Ethereum marquer le niveau de retracement de 50 % à 4 139 $, puis se diriger vers la limite supérieure du modèle graphique dominant, coïncidant avec le niveau de retracement de 61,8 % de Fibonacci à 4 289 $.

Graphique ETH/USDT sur 12 heures

Si le prix d’Ethereum dépasse la ligne de résistance susmentionnée, un rebond de 26% vers 5 404 $ est sur le radar.

Si la pression de vente augmente, le prix d’Ethereum peut découvrir un support immédiat à la limite inférieure du modèle technique régissant à 3 712 $ avant de glisser vers le plus bas à 3 675 $.