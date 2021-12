Block, anciennement Square, permettra aux utilisateurs d’offrir du BTC pour les vacances à l’aide de Cash App | Cryptomonnaie

« C’est aussi simple que d’envoyer de l’argent, et vous n’avez pas besoin de posséder des actions ou du Bitcoin pour en offrir », a déclaré Cash App, permettant des transferts aussi bas que 1 $.

La société de paiement numérique Block, anciennement appelée Square, a annoncé que les utilisateurs de Cash App pourront offrir à leurs amis et à leur famille à la fois des crypto-monnaies et des actions pendant la période des fêtes.

Selon un tweet de mardi, Cash App a déclaré que ses utilisateurs – environ 40 millions d’actifs par mois – pouvaient envoyer aussi peu que 1 $ en Bitcoin (BTC) ou en actions en cadeau de la même manière qu’ils envoyaient de l’argent. La société de paiement se joint à d’autres, notamment PayPal et Coinbase, pour permettre aux utilisateurs d’envoyer des crypto-monnaies sous forme de paiements ou de cadeaux à des tiers.

Avec Cash App, vous pouvez désormais envoyer aussi peu que 1 $ en stock ou en bitcoin. C’est aussi simple que d’envoyer de l’argent, et vous n’avez pas besoin de posséder des actions ou des bitcoins pour les offrir. Alors, en cette période des fêtes, oubliez les bougies parfumées ou la serviette de plage fantaisie et aidez votre cousin à commencer à investir. pic.twitter.com/HS0CqusiLS – Application Cash (@CashApp) 14 décembre 2021

Cointelegraph a rapporté le 7 décembre qu’une étude de la société de prêt BlockFi a montré que de nombreux Américains seraient prêts à accepter des crypto-monnaies, notamment BTC, Ether (ETH) et Dogecoin (DOGE) comme cadeaux cette saison des vacances. Cependant, la même enquête a révélé que la majorité des personnes interrogées n’avaient pas les compétences nécessaires pour transférer des cryptos. De nombreux critiques ont attribué l’envoi de BTC aux débutants comme l’une des raisons pour lesquelles tant de pièces ont été perdues depuis 2009.

D’autres projets acceptent des dons en crypto pendant les vacances pour aider ceux qui en ont besoin. Le fournisseur de technologies financières Unbanked a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il autoriserait les dons crypto pour Toys for Tots, un programme géré par le United States Marine Corps qui collecte des jouets à distribuer aux enfants défavorisés. De plus, des plateformes comme le Giving Block permettent aux organisations à but non lucratif et aux associations caritatives d’accepter des dons en crypto.