Animoca Brands dirige un investissement de 130 millions de dollars dans l’accélérateur de capital-risque Brinc pour l’expansion du Web 3 | Cryptomonnaie

Brinc a clôturé une série B de 30 millions de dollars et 100 millions de dollars supplémentaires pour des investissements de démarrage, a indiqué la société.

Les fonds seront utilisés pour aider l’expansion de Brinc dans de nouveaux emplacements et sur le Web 3, qui comprend des programmes axés sur la blockchain dans la finance décentralisée (DeFi), les jeux et plus encore.