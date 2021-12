Où sont les prix Bitcoin, Ethereum dirigés ce Noël? | Cryptomonnaie

Vers la fin de 2021, les prix des cryptos ont continué de fluctuer, Bitcoin et Ethereum, respectivement, tombant à leurs plus bas niveaux ces derniers mois.

En tant que tels, les spéculateurs recherchent maintenant des signes pour montrer les opportunités futures qui pourraient se présenter dans les semaines à venir. Ci-dessous, nous analyserons les caractéristiques techniques des deux marchés, afin d’obtenir une image plus claire de la direction vers laquelle les prix pourraient se diriger, ce Noël.

Bitcoin

La vente de la plus grande crypto-monnaie au monde a continué de commencer la semaine, alors que les prix du Bitcoin sont tombés en dessous du niveau de 50 000 $. Le BTCUSD a atteint un creux intrajournalier de 47 073 $ lundi, son plus bas niveau depuis le 1er octobre.

Cette récente course aux traders, qui a commencé le 10 novembre, a vu le BTC chuter de plus de 20 000 $ au cours des dernières semaines. Les prix semblent maintenant être survendus, certains Bitcoiners à plus long terme considérant cela comme une opportunité « d’acheter la baisse ».

Comme vous pouvez le voir sur le graphique quotidien ci-dessous, BTC oscille actuellement juste en dessous de 47 000 $, un niveau qui a servi de support dans le passé. Si vous regardez maintenant le RSI, qui couvre une période de 14 jours, il montrera également que le volume du marché se négocie à 30, ce qui signale historiquement une faiblesse relative au sein d’un marché.

Ceci, ainsi que le fait que les prix sont à un plancher, attirerait généralement l’attention des traders anticipant un renversement, mais si vous regardez de plus près, vous pourriez potentiellement voir qu’il peut s’agir en fait d’un « piège à traders ».

BTCUSD – Graphique journalier

La raison en est que la dynamique des moyennes mobiles semble toujours baissière, malgré quelques croisements antérieurs.

Il y a trois SMA (moyennes mobiles simples) sur ce graphique, le 10 jours en rouge, 25 jours en bleu et le 50 jours en vert. Le croisement initial à la baisse qui a signalé la vente est survenu lorsque le 10 jours s’est déplacé à la baisse par rapport au 25 jours. Les deux sont ensuite passés sous la barre des 50 jours, ce qui est généralement le signe d’un niveau soutenu de pression baissière.

Malgré cela, ce dernier croisement semble en être à ses balbutiements, et s’il devait encore mûrir, les prix du BTC pourraient suivre le canal actuel du triangle descendant, jusqu’au plancher à plus long terme de 44 000 $.

Ethereum

L’ETHUSD a baissé d’un peu plus de 1 000 dollars depuis début novembre, où il a atteint un sommet historique de 4 836 dollars. Semblable à BTC, les prix ont ensuite chuté, Ethereum se négociant désormais dans le rouge pour sa cinquième semaine consécutive.

En regardant le graphique hebdomadaire ci-dessous, vous pouvez voir que les prix se négocient désormais légèrement au-dessus du support de 3 759 $, tandis que le RSI se consolide au niveau 52, ce qui signifie que les prix ne sont ni surachetés ni survendus.

ETHUSD – Graphique hebdomadaire

Pour les traders dans la salle, beaucoup s’attendront à une cassure sous le plancher actuel du RSI de 52, car cela pourrait déclencher l’entrée d’un troupeau de vendeurs, poussant potentiellement les prix vers le point de support inférieur de 2 830 $.

Les haussiers, d’un autre côté, prêteront attention au pouvoir d’achat qui a eu lieu la dernière fois que les marchés se sont échangés au prix actuel, et anticipent un retournement des prix à la résistance de 4 670 $.