Chainlink amorcé pour une courte pression qui catapulte LINK à 26 $ | Cryptomonnaie

Le prix des maillons de chaîne a subi d’importants retracements depuis la mi-novembre.

LINK a subi des pertes de plus de 60% par rapport au sommet de novembre.

Un test de réversion moyenne à 26 $ est hautement probable.

L’action des prix Chainlink, comme la majorité du marché des crypto-monnaies, a subi des ventes massives et se déplace vers un éventuel territoire de marché baissier. Cependant, les acheteurs ont pu éviter un niveau de marché baissier clair au sein du système Ichimoku – et cela a développé une entrée anticipée possible sur le graphique Point and Figure.

Le prix du maillon de chaîne développe une opportunité d’achat agressive et haussière

Le prix de Chainlink pourrait être sur le point de retrouver son manteau de leader et de surperformant du marché des crypto-monnaies. Son graphique Reversal Point and Figure à 0,25 $/3 cases a développé l’un des modèles d’inversion haussière les plus puissants de l’analyse Point and Figure : le Bullish Shakeout.

Le Bullish Shakeout n’est valable que si le marché au sens large a été dans une tendance haussière (ce que Chainlink a fait). Le Bullish Shakeout est également un ancêtre de nouveaux rallyes et de continuations haussières – ils sont souvent là où apparaissent les creux de swing majeurs ou mineurs exacts.

L’idée hypothétique d’entrée longue pour le prix de Chainlink est un ordre stop d’achat à 18,50 $, un stop loss à 17,50 $ et un objectif de profit à 26,00 $. Ce commerce représente une récompense de 7,50:1 pour le risque. L’objectif de profit est dérivé de la méthode d’objectif de profit vertical dans l’analyse de points et de chiffres. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit implicite après l’entrée.

L’objectif de profit coïncide avec une confluence massive de zones de résistance sur le graphique hebdomadaire Ichimoku. Entre les fourchettes de prix de 25,50 $ et 29,00 $ se trouvent le retracement de Fibonacci à 50% (25,50 $), l’hebdomadaire Kijun-Sen (25,88 $), l’hebdomadaire Tenkan-Sen (26,86 $), Senkou Span B (28,46 $) et le retracement de Fibonacci à 38,2% (29,00 $). ). Par conséquent, pour que le prix de Chainlink revienne à un marché haussier clair, il devra clôturer à ou au-dessus de la zone de valeur de 35 $.

LINK/USDT 0,25 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Pour invalider le rebond haussier attendu, le prix de Chainlink devrait avoir une clôture quotidienne ou hebdomadaire inférieure au plus bas de la semaine dernière de 15,30 $. Dans ce cas, un nouveau crash éclair au plus bas de 2021 à 10,30 $ est hautement probable.