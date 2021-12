Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ethereum, Dogecoin & Bitcoin – American Wrap 14 décembre | Cryptomonnaie

Quand le dernier Bitcoin sera-t-il extrait et où pourrait se diriger le prix BTC ?

Il reste maintenant moins de 10% de l’offre maximale totale de Bitcoin, et les analystes s’attendent à ce que la rareté de la principale crypto-monnaie influence un choc d’offre qui pourrait propulser le prix du BTC plus haut. Alors que l’adoption de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies est à la hausse, les analystes prédisent que les perspectives de prix à long terme pour le BTC atteindront plus de six chiffres. Alors que les mineurs continuent de frapper de nouvelles pièces, le nombre de nouveaux Bitcoins entrant dans l’approvisionnement a régulièrement augmenté, dépassant la barre des 18,9 millions, ce qui a permis à 90 % de tous les BTC d’avoir été créés et mis en circulation.

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP: les cryptos rebondissent après avoir trouvé du support

Le prix du Bitcoin a subi une forte baisse lundi, mais les valeurs de l’oscillateur indiquent qu’un certain soutien à court terme est probable. L’action des prix Ethereum génère de la panique chez les hodlers et de l’excitation chez les traders. Le prix XRP a un Kumo Twist à venir, ce qui pourrait indiquer un renversement temporaire ou à long terme de la tendance actuelle.

Le prix du Dogecoin évite des perspectives catastrophiques grâce à Elon Musk

Une brève analyse technique et en chaîne sur le prix Dogecoin. Ici, les analystes de Netcost-Security évaluent quelques indicateurs qui peuvent révéler où DOGE va ensuite.