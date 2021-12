Les traders Ethereum font une pause au niveau du soutien psychologique [Video] | Cryptomonnaie

Ethereum a récemment reculé de ses sommets historiques autour de 4780, et fait maintenant face au bloc psychologique de 3700, qui s’avère difficile à surmonter sous peu. Il est probable que les traders défendent ce niveau de support, et pour l’instant, ils essaieront de rebondir et de retester la ligne de tendance haussière brisée, qui est située près de la barricade des 3925.

Perspective baissière à long terme

Néanmoins, dans une perspective à long terme, tant que le scénario baissier prévaudra, une nouvelle pression de vente continuerait de tirer Ethereum vers les barrières 3577 et 3361, respectivement. Une cassure nette en dessous de ces supports inférieurs pourrait donc pousser Ethereum vers l’EMA à 200 jours comme prochain niveau clé à surveiller.

Dans le cas des oscillateurs de momentum, il semble y avoir une tendance à vendre. Le RSI flotte en territoire baissier et le momentum pointe vers le bas, en dessous de sa ligne de base de 100. Le MACD a déclenché un signal baissier, se traînant en territoire négatif, se déplaçant en dessous de sa ligne de signal.

Alternativement, si l’élan haussier culmine, les acheteurs pourront sauter par-dessus la ligne de tendance brisée. Par conséquent, ils surveilleront la poignée des 4141 et d’autres mesures inciteront les acheteurs à contester le plus haut de la semaine dernière à la barre des 4490.

Ethereum sur le graphique journalier