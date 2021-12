Algorand semble survendu alors qu’ALGO entre dans un rassemblement de secours | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand est extrêmement survendu sur plusieurs paramètres.

La pression à la baisse n’est peut-être pas terminée, mais un retour à la moyenne plus élevé est hautement probable.

Le retrait actuel pourrait être un nouveau creux de swing primaire qui établit une nouvelle étape plus élevée.

Le prix d’Algorand s’était négocié dans une fourchette prolongée pendant environ dix semaines jusqu’à une fausse cassure au cours de la semaine du 19 novembre.e eu lieu. La semaine dernière, le marché plus large des crypto-monnaies s’est effondré, Algorand lui emboîtant le pas. Mais le mouvement semble maintenant très exagéré.

Le prix d’Algorand comblera l’écart massif d’Ichimoku, un pic de 50 % est prévu

Le prix d’Algorand a subi une tendance baissière au cours des cinq dernières semaines, la semaine dernière ayant entraîné la première clôture hebdomadaire en dessous de la fourchette de négociation des dix semaines précédentes. La clôture de la semaine dernière était juste au-dessus du retracement 61,8% de Fibonacci de 1,45 $, mais la semaine en cours a prolongé ce mouvement à la baisse.

Un développement important sur le graphique hebdomadaire d’Algorand est l’énorme écart entre les corps des chandeliers hebdomadaires et le Tenkan-Sen (moyenne mobile bleue). Les écarts entre les corps des chandeliers et le Tenkan-Sen ne durent pas très longtemps et se résolvent souvent en deux à six périodes.

De plus, l’indice composite est proche d’un creux historique et d’un niveau de support historique. Enfin, le Relative Strength Index se situe entre les deux niveaux de survente dans un marché haussier (50 et 40). La combinaison de ces deux niveaux d’oscillateurs à des niveaux de survente extrêmes en conjonction avec les vastes écarts hebdomadaires sur le graphique Ichimoku indique une réversion moyenne mise en place avec un retour à 2,00 $ extrêmement probable.

Graphique Ichimoku hebdomadaire ALGO/USDT

Cependant, le marché plus large des crypto-monnaies reste dans un état très volatil. Par conséquent, une nouvelle pression à la baisse sur le prix d’Algorand reste probable, mais est probablement limitée à une fourchette entre le Senkou Span B hebdomadaire à 1,00 $ et le point de contrôle du volume 2021 à 1,10 $.