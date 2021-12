Les analystes deviennent haussiers sur le prix AVAX alors que l’USDC se lance sur Avalanche | Cryptomonnaie

Circle a lancé son stablecoin USD Coin (USDC) sur Avalanche pour pousser plus d’Apps à se lancer sur la blockchain.

Les partisans sont optimistes sur le prix d’Avalanche et fixent un objectif d’extension de Fibonacci de 91 $ pour le jeton.

La valeur totale verrouillée (TVL) de l’écosystème DeFi sur Avalanche a été multipliée par 30 au cours des cinq derniers mois.

Le lancement par Circle de son stablecoin signale la poussée de l’entreprise dans l’écosystème DeFi. L’arrivée de l’USDC sur la blockchain Avalanche rend lucratif pour d’autres dApps de lancer leurs projets dans l’écosystème.

Les analystes sont optimistes sur le prix des avalanches et prévoient un rallye de 10%

La valeur totale verrouillée, similaire à la capitalisation boursière des applications DeFi, a été multipliée par plus de trente pour les dApps sur la blockchain Avalanche depuis août 2021. La croissance de l’écosystème DeFi sur Avalanche a été stimulée par l’initiative « Avalanche Rush » du réseau, les 180 millions de dollars Programme de motivation.

L’USDC de Circle est maintenant en ligne sur la blockchain Avalanche. Cette poussée de diversité du réseau qui a lancé le stablecoin USDT de Tether le mois dernier. L’USDC représente un tiers de l’offre de pièces stables dans l’écosystème crypto, et son adoption se développe rapidement. Le stablecoin est devenu un concurrent clé de Tether.

Les pièces stables soutenues par Fiat pourraient déclencher une augmentation de l’activité en chaîne du réseau et inciter les développeurs à construire leurs projets sur la blockchain Avalanche.

Avalanche est compatible avec les contrats intelligents d’Ethereum. Par conséquent, l’USDC est disponible sur C-Chain. La chaîne de contrats permet la création de contrats intelligents compatibles Ethereum. Le stablecoin de Circle est désormais présent sur une multitude de réseaux. L’USDC est disponible sur Solana, Tron, Stellar et Hedera en plus d’Avalanche.

L’arrivée de l’USDC sur Avalanche pourrait déclencher une course haussière dans le jeton. Les analystes sont optimistes sur le prix d’Avalanche et ont prédit 91 $ et 142 $ comme les deux prochaines cibles d’extension de fibonnaci du jeton.

Michaël van de Poppe, analyste de crypto-monnaie et YouTuber, s’attend à ce qu’Avalanche reprenne sa tendance haussière et remonte de 10 % vers l’objectif de 91 $.