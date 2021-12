Le bac à sable forme un piège à traders avec compression contre 5,0 $ | Cryptomonnaie

Le bac à sable semblait prêt à atteindre 4,0 $, mais a plutôt connu une hausse haussière.

SAND pousse les traders contre le mur avec des arrêts à 5,0 $.

Une confirmation de renversement entraînerait un nouveau test à 5,68 $ et 6,50 $.

Le bac à sable semblait très lourd lundi après un rejet proche de la poignée de 5,68 $ de ce qui agit comme un pivot mensuel et a vu le prix redescendre à la baisse. Bien que le prix du SAND soit tombé en dessous de 4,72 $, les traders interviennent et éliminent les traders de leurs entrées à court terme en atteignant des niveaux d’arrêt à 5,0 $. Alors que la pression de vente commence à s’estomper, attendez-vous à une légère hausse et revenez à 5,68 $ et testez la rentrée au-dessus de la ligne de tendance ascendante verte à 6,50 $.

Le bac à sable atteint les ordres stop des traders à 5,0 $

Le bac à sable a vu des prix instables et a rejeté la hausse du pivot mensuel de décembre à 5,68 $. Alors que les traders tentaient de rebondir sur le niveau technique à 4,72 $, l’action des prix s’est redressée après avoir à peine atteint le pivot mensuel et est tombée en dessous du support technique. Les traders à court terme sont entrés à la cassure de ce niveau technique et ont placé leurs arrêts au-dessus de 4,72 $, qui sont touchés ce matin par les traders qui récupèrent ce dernier niveau.

Avec cette réaction instinctive haussière, attendez-vous à ce que la pression de vente s’atténue un peu, ouvrant la porte aux traders pour ramener l’action des prix dans SAND à 5,68 $ au pivot mensuel. Un vent arrière provenant de certains titres positifs pourrait aider à renforcer le sentiment et à voir une cassure au-dessus du pivot mensuel, avec comme prochain objectif un retour possible de la tendance haussière à la ligne de tendance ascendante verte près de 6,5 $. Si des nouvelles plus positives accompagnent un éventuel rallye de Noël, attendez-vous même à une hausse vers 8,0 $, avec toutes les étoiles alignées et les marchés pour un risque total au cours des derniers jours de bourse restants de 2021.

Graphique journalier SAND/USD

Le sentiment pourrait basculer à la baisse avec le risque d’événement cette semaine, car plusieurs banques centrales devraient faire leur dernière déclaration de politique monétaire pour 2021. Avec des niveaux élevés d’inflation et une surchauffe du PIB dans plusieurs économies développées, attendez-vous à des tons bellicistes qui pourraient détériorer le mode et poussent les investisseurs vers des positions en espèces uniquement, en supprimant les actifs risqués comme les actions et les crypto-monnaies. Dans ce cas, attendez-vous à une réaction en piqué, passant en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours à 3,82 $ et ne s’arrêtant pas avant 2,50 $ avec le niveau de support mensuel S1.