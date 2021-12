Le prix de Cardano va se redresser car ADA est détenu par un support critique | Cryptomonnaie

L’action sur les prix de Cardano voit les traders défendre le support mensuel S1 à 1,18 $.

Le prix de l’ADA semble prêt pour un signal haussier, alors qu’il continue de tester la ligne de tendance ascendante rouge.

Attendez-vous à un rallye qui pourrait rapidement remonter vers 1,80 $.

Le prix de Cardano (ADA) est dans une tendance baissière depuis plus de deux semaines maintenant et maintenant les traders sont écrasés par le niveau de support mensuel S1 pour décembre, à 1,18 $. Les traders ADA ne semblent pas perdre ce niveau, car les traders commencent à enregistrer des bénéfices et à quitter leurs positions. L’indice de force relative (RSI) est assez proche d’être survendu, ce qui suggère un manque de marge pour une nouvelle baisse. Aujourd’hui, une bougie haussière semble se former et pourrait correspondre à la bougie baissière d’hier si un vent arrière dans les crypto-monnaies déclenche un certain soulagement.

Cardano pourrait voir un demi-tour

Le prix de Cardano respecte actuellement le niveau de support mensuel S1 à 1,18 $, les traders ne cédant pas la place aux traders qui tentent de faire baisser le prix ADA dans une nouvelle étape vers 1,0 $. Au lieu de cela, les vendeurs à découvert dans l’action des prix ADA fuient la scène et réalisent des bénéfices alors que le RSI se négocie à nouveau très près de la région de survente. Les traders prennent maintenant le contrôle et pourraient facilement repousser les traders contre la ligne de tendance ascendante rouge qui a rejeté le prix lundi à environ 1,35 $.

Le prix de l’ADA pourrait profiter de certains vents favorables des marchés boursiers mondiaux qui renouent avec un sentiment positif ce matin lors de la session européenne, le sentiment semble se répercuter sur les crypto-monnaies. Dans le cas où les traders peuvent clôturer au-dessus de la ligne de tendance ascendante rouge, attendez-vous à une augmentation supplémentaire et testez par rapport à la ligne de tendance descendante noire. Si les haussiers font encore plus sortir les traders de leurs positions, attendez-vous à un éventuel effet percutant qui pourrait faire exploser les prix de l’ADA à 1,90 $ ou même 2,0 $.

Graphique journalier ADA/USD

Il ne faut pas oublier quelques éléments de risque, comme le fait que plusieurs grandes banques centrales publient leurs prédictions pour 2022 et réévaluent l’orientation de leur politique monétaire. Attendez-vous à ce que des tons bellicistes déclenchent des vents contraires pour les crypto-monnaies, le prix ADA étant probablement rejeté autour de 1,50 $, sur cette ligne de tendance noire descendante et maintenant la tendance à la baisse plus loin en décembre. Le prix de l’ADA resterait plafonné et commencerait à se négocier à la baisse, franchissant le niveau de support mensuel S1 à 1,18 $. Une pénétration de ce niveau se propulserait dans une spirale vers 1,0 $.