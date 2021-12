Bitcoin reste en dessous d’une ligne de support à la hausse précédente | Cryptomonnaie

Bitcoin a ouvert avec un écart à la baisse lundi dernier, passant en dessous de la ligne de support à la hausse tirée du plus bas du 20 juillet. La crypto a connu des hauts et des bas au cours de la semaine, et hier, elle est tombée près de la barrière des 45040, marquée par les plus hauts de swing intérieurs des 23 et 24 septembre. À notre avis, les perspectives à court terme restent négatives, mais nous aimerions voir une cassure décente en dessous de 45040, avant de commencer à examiner de nouvelles baisses.

Une telle cassure pourrait dans un premier temps favoriser des baisses vers les zones 40740 ou 39400, marquées respectivement par les plus bas des 29 et 21 septembre. Cependant, si aucune barrière ne tient, alors les baissiers pourraient plonger vers la zone 34440, marquée par le plus bas du 26 juillet.

Nous recommencerons à examiner le cas haussier, si nous constatons une forte reprise au-dessus de 59340, qui a fourni une résistance entre le 21 et le 30 novembre. Le bitcoin sera bien au-dessus de la hausse susmentionnée, et les haussiers pourraient décider de pousser vers le territoire 62615, dont la cassure pourrait permettre des extensions vers la barrière des 66100, marquée par le plus haut du 15 novembre. S’ils ne s’arrêtent pas là non plus, une cassure à la hausse pourrait ouvrir la voie au sommet record de 68920, voire au chiffre rond de 70000.