Les traders Shiba Inu attendent le bon moment pour une percée en tête de liste | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu se négocie latéralement entre 0,00002925 $ et 0,00003785 $.

SHIB RSI est presque plat, montrant un équilibre équilibré entre acheteurs et vendeurs.

Attendez-vous à ce que la volatilité reprenne une fois qu’un catalyseur allume une cassure haussière.

Le prix de Shiba INU (SHIB) se négocie entre une bande passante de variation de 16% alors que le prix cherche une direction sans que les acheteurs ni les vendeurs ne proposent de grands mouvements. Alors que les marchés boursiers se tournent davantage vers les gains, attendez-vous à ce que cela se répercute sur les crypto-monnaies et agisse comme un catalyseur pour une cassure haussière, faisant passer le prix au-dessus d’une ligne supérieure qui plafonne l’action des prix pour le moment. Après une telle cassure, attendez-vous à ce que les traders visent un retour au niveau de 61,8% de Fibonacci à 0,00004490 $.

Shiba Inu attend le vent arrière des actions, provoquant un rallye de 35%

Le prix du Shiba Inu évolue latéralement depuis la semaine dernière, les investisseurs étant perplexes quant à la voie à suivre. Beaucoup de risques d’événements se profilent à l’horizon avec de nombreuses décisions de taux des banques centrales les plus importantes cette semaine et quelques incertitudes en suspens sur les variantes de Covid. Lundi, les actions européennes ont déjà commencé la semaine dans le vert, et aux premières heures de cotation, les indices américains sont également cotés dans le vert. Ce sentiment pourrait être le catalyseur que les investisseurs en crypto-monnaie attendent pour déclencher un rallye de Noël tardif.

Le prix SHIB pourrait voir les traders tenter de surmonter la ligne supérieure descendante rouge du 1er décembre, que le prix a récemment respectée, entraînant plusieurs rejets à la baisse. Une percée serait le signal pour les investisseurs mis à l’écart de rejoindre le rallye. Si tel est le cas – et alors que le volume d’achat connaît une augmentation significative – attendez-vous à ce que le rallye ultérieur atteigne rapidement le niveau de 61,8% de Fibonacci à 0,00004490 $.

Graphique journalier SHIB/USD

Une fois autour de ce niveau, il deviendra de plus en plus difficile pour les investisseurs de faire monter le prix du SHIB à mesure que la liquidité commencera à diminuer en fin d’année. Si la plupart des banques centrales maintiennent leur politique monétaire souple, attendez-vous à un regain de confiance qui déclencherait une autre hausse vers le niveau de Fibonacci de 50 % à 0,00005690 $. Si les banques centrales se montrent plus bellicistes, en revanche, attendez-vous à une déflation rapide du prix alors que les investisseurs encaissent leurs positions, déclenchant une vente vers le niveau de support mensuel S2 à 0,00001260 $, maintenant une perte potentielle de 60%.