Bitcoin franchit une nouvelle étape avec 90% de l’offre totale extraite | Cryptomonnaie

90% de tous les bitcoins ont été extraits lundi matin, selon les données du tracker blockchain Blockchain.com. L’exploit signifie que 18,89 millions de bitcoins – sur un maximum de 21 millions – sont désormais sur le marché libre.

Atteindre le jalon a pris près de 12 ans depuis que les premiers bitcoins ont été extraits le 9 janvier 2009. Cependant, l’offre restante ne devrait pas être extraite avant février 2140, sur la base des estimations d’activité du réseau et des calendriers de réduction de moitié de Bitcoin.

Les prix ont reflété l’offre croissante à mesure que la demande de nouveaux bitcoins augmente. L’actif a échangé des mains pour moins de 0,10 $, lorsque 10 % de l’approvisionnement a été extrait au début de 2010, et a plané au-dessus de 7,50 $ lorsque 50 % de l’approvisionnement a été extrait en décembre 2012. Au moment de la presse, il se négocie à plus de 49 000 $, après avoir baissé de 28 % par rapport à son pic de 69 000 $ plus tôt cette année, selon les données de CoinGecko.

Bitcoin, en tant que réseau de preuve de travail, s’appuie sur des participants au réseau appelés « mineurs » qui traitent en permanence les transactions et valident les blocs dans un processus généralement appelé « exploitation minière ».

Ces participants fournissent chaque seconde leurs ressources informatiques et leur matériel pour résoudre des millions de calculs complexes sur le réseau Bitcoin, recevant des bitcoins en tant que « récompenses ». Les mineurs reçoivent actuellement 6,25 bitcoins pour chaque bloc qu’ils exploitent, ce qui tomberait à 3,125 bitcoins après la prochaine réduction de moitié en 2024.

Pendant ce temps, les 21 millions de bitcoins ne devraient pas tous être disponibles sur le marché libre. La société d’analyse de chiffrement Chainalysis estime que 3,7 millions de bitcoins ont été « perdus » sur la base de l’analyse de l’activité des adresses, pour des raisons allant de la perte de ses clés privées à la mort. Un autre million de bitcoins est détenu par le créateur de Bitcoin Satoshi Nakamoto – un montant inchangé depuis que la ou les personnes pseudonymes ont extrait le montant au début du réseau.