Prédiction de prix Cardano: ADA envisage une augmentation de 40% avec des mesures en chaîne soutenant la réclamation | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano subit un retracement qui ouvrira probablement la voie à une hausse de 38% à 1,75 $.

ADA doit transformer la barrière de résistance de 1,60 $ en support pour atteindre sa destination à 1,75 $.

Les données de transaction et la récente augmentation de la taille moyenne des transactions soutiennent la thèse haussière du soi-disant « tueur d’Ethereum ».

Cardano prix a mis en place des pools de liquidités qui devraient être mis à profit à l’avenir. La direction la plus probable pour ADA semble être haussière, avec des mesures en chaîne fournissant un vent arrière à la réclamation.

Prix ​​Cardano pour collecter des liquidités d’arrêt d’achat

Le prix de Cardano a établi un double sommet à 1,75 $ le 2 décembre et a retracé 32% à 1,13 $. Quelques jours plus tard, ADA a créé un double fond à 1,13 $ et a bondi de 18%. Cependant, la récente correction à la hausse préparera probablement le terrain pour que la tendance haussière entrante se maintienne.

Un rebond sur le niveau de support de 1,26 $ qui établit un nouveau sommet au-dessus de 1,47 $ confirmera le début d’une tendance haussière. Dans ce scénario, le prix Cardano rencontrera le niveau de résistance de 1,60 $. Faire basculer cette barrière en un plancher de support suggérera que les acheteurs prennent le contrôle. Cette décision ouvrira la voie à la collecte des liquidités d’achat au-dessus de l’obstacle de 1,75 $. Au total, la montée constituerait un gain de 38 %.

Graphique ADA/USDT sur 4 heures

La récente augmentation de la taille moyenne des transactions, de 23 877 $ à 83 704 $, vient étayer les perspectives haussières du prix de Cardano. Ce pic de 250% de la taille des transferts indique que les investisseurs sont intéressés par le prix de l’ADA aux niveaux actuels et y investissent activement de l’argent.

Taille moyenne des transactions ADA

De plus, le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock est un autre facteur contribuant à l’optimisme de Cardano, et il montre que l’ADA sera confrontée à peu ou pas de résistance imminente.

Deux groupes importants d’investisseurs sous-marins apparaissent à 1,42 $ et 1,60 $. Ici, environ 381 000 et 441 000 adresses ont acheté respectivement près de 4,32 milliards et 5,25 milliards de jetons ADA. Par conséquent, une légère augmentation de la pression d’achat qui propulse le prix de Cardano dans ces clusters devrait se heurter à un élan de vente de la part des détenteurs essayant d’atteindre l’équilibre. Par conséquent, les traders ADA doivent effacer ces deux niveaux pour atteindre leur destination à 1,75 $.

ADA GIOM

Alors que les choses se présentent bien pour le prix de Cardano, il y a de fortes chances que l’ADA revienne en dessous de 1,19 $ pour collecter des liquidités. Les investisseurs peuvent récupérer le soi-disant « tueur d’Ethereum » pour une remise dans cette situation.

Cependant, si le prix de Cardano produit un plus bas inférieur à 1,12 $, cela invalidera la thèse haussière. Dans ce cas, ADA pourrait glisser vers le bas pour retester le plancher de support 1.02.