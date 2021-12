Pourquoi le prix d’Axie Infinity pourrait se diriger vers une forte correction | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity est exposé à un risque de baisse de 31% suite à la formation d’une figure graphique baissière.

La baisse vers 65,96 $ pourrait être imminente si AXS glisse en dessous de 95,41 $.

Pour invalider les perspectives pessimistes, les traders doivent viser à récupérer 105,39 $.

Le prix d’Axie Infinity risque une forte baisse car AXS forme un graphique baissier, projetant une baisse de 31%. Le support clé à 95,24 $ est un point critique à surveiller car le fait de trancher en dessous de ce niveau pourrait causer des problèmes aux traders.

Axie Infinity prix yeux 31% de descente

Le prix d’Axie Infinity a formé un triangle descendant sur le graphique en données de 4 heures, indiquant une prédiction baissière. AXS pourrait se diriger vers une chute de 31% s’il ne parvient pas à se maintenir au-dessus d’un point de départ crucial.

La première ligne de défense pour le prix d’Axie Infinity est au plus bas du 4 décembre à 98,30 $. La perte de cette zone de support pourrait entraîner une baisse supplémentaire de l’AXS pour marquer la limite inférieure de la configuration graphique dominante à 95,41 $, qui relie les plus bas du 6 et du 11 décembre.

Cependant, tomber en dessous de la position susmentionnée mettrait le piqué de 31% sur le radar, car les traders visent ensuite 65,96 $, la cible donnée par le motif en triangle descendant.

Le prix d’Axie Infinity peut retester les principales lignes de défense avant de chuter vers la cible pessimiste. AXS pourrait découvrir un support fiable au plus haut du 6 septembre à 85,24 $, puis au niveau d’extension Fibonacci de 127,2 % à 79,58 $.

Une emprise supplémentaire pourrait émerger au plus haut du 9 septembre à 72,28 $ avant que les traders d’Axie Infinity ne tentent de faire baisser les prix vers l’objectif pessimiste de 65,96 $.

Graphique de 4 heures AXS/USDT

Cependant, si un pic dans les ordres d’achat se produit, les traders AXS peuvent viser à défier la résistance la plus proche au niveau de retracement de Fibonacci de 78,6% à 102,33 $. Le prix d’Axie Infinity rencontrerait un obstacle supplémentaire à la limite supérieure du triangle descendant à 105,39 $, coïncidant avec la moyenne mobile simple (SMA) de 50 quatre heures.

Trancher au-dessus du vent contraire susmentionné peut être difficile, mais si la pression d’achat continue d’augmenter, le prix d’Axie Infinity pourrait marquer le niveau de retracement de 61,8% de Fibonacci à 110,19 $ ensuite. De plus grandes aspirations pourraient voir AXS cibler le niveau de retracement de 50 % à 115,71 $ avant que le jeton ne vise le 100 SMA de quatre heures à 118,87 $.