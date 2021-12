Le prix du Shiba Inu pourrait déclencher des gains de 40% si le SHIB peut franchir ce niveau | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu continue de se consolider entre les barrières de 0,0000328 $ à 0,0000387 $.

Une cassure de la limite supérieure pourrait catalyser une ascension de 40 % à 0,0000543 $.

Cependant, si SHIB produit un plus bas inférieur à 0,0000328 $, cela invalidera la thèse haussière.

Le prix du Shiba Inu évolue latéralement depuis plus d’une semaine, ce qui indique que les pressions d’achat et de vente sont égales. Bien que SHIB ait connu une augmentation soudaine de la pression d’achat, celle-ci a été de courte durée et dans la fourchette de consolidation. Cependant, les investisseurs ont besoin de voir une cassure de cette fourchette pour déclencher un mouvement massif à la hausse.

Le prix du Shiba Inu vise plus haut

Le prix de Shiba Inu a atteint un sommet à 0,0000395 $ après le crash éclair du 4 décembre. Peu de temps après, la pièce meme a établi un creux à 0,0000328 $. Cette évolution a été suivie d’une série de hauts et de bas à peu près égaux qui se sont formés dans cette fourchette de négociation.

SHIB n’a pas réussi à rebondir sur le niveau de retracement de 79% à 0,0000340 $ et a corrigé très près du plus bas de la fourchette. Cependant, les acheteurs sont intervenus le 12 décembre, déclenchant une légère hausse de 12% qui n’a pas réussi à retester le plus haut de la fourchette à 0,0000387 $.

Alors que le prix du Shiba Inu revient au retracement de 79% à 0,0000340 $, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le SHIB assiste à un autre rallye. Si cette montée en puissance produit un chandelier de 4 heures clôturant au-dessus de 0,0000387 $, cela signalera une perspective haussière.

Dans ce cas, le prix Shiba Inu tentera d’abord d’inverser les niveaux de résistance de 0,0000411 $ et 0,000442 $. Dans un cas très haussier, le prix Shiba Inu effectuera une course pour le plus haut du swing du 30 novembre à 0,0000543 $, constituant un gain de 40 % par rapport au plus haut de la fourchette à 0,0000387 $.

Graphique SHIB/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix du Shiba Inu ne parvient pas à rallier l’élan haussier à 0,0000340 $, cela indiquera que les acheteurs prennent leur temps. Cependant, si SHIB produit un plus bas à 0,0000328 $, cela invalidera la thèse haussière. Dans un tel scénario, le prix du Shiba Inu pourrait baisser pour tester à nouveau le creux du 4 décembre à 0,0000295 $.