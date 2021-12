Les rollups ZK entrent sous les feux de la rampe après l’évolution de la quête pour faire évoluer Ethereum | Cryptomonnaie

Les cumuls ZK deviennent la dernière solution tendance en matière d’évolutivité sur le réseau Ethereum alors que les développeurs s’efforcent d’augmenter les capacités de débit tout en réduisant les coûts de transaction.

L’évolutivité sur le réseau Ethereum (ETH) est un point de discorde au sein de l’écosystème de la crypto-monnaie depuis des années, principalement en raison des frais élevés et de la congestion du réseau pendant les périodes de pointe de la demande.

La dernière solution à émerger en tant que solution finale aux problèmes d’évolutivité d’Ethereum est les cumuls de connaissances zéro (cumuls ZK), une forme de mise à l’échelle qui exécute les calculs hors chaîne et les soumet en chaîne via une preuve de validité.

Plus tôt dans l’année, les protocoles qui ont choisi d’utiliser des cumuls optimistes tels que Optimism et Arbitrum ont fait la une des journaux et ont été présentés comme la meilleure solution pour évoluer sur Ethereum, mais à part Arbitrum, le battage médiatique pour ces protocoles s’est calmé et les commerçants ont souligné que même les cumuls optimistes ont des frais plus élevés que souhaitables lorsque le réseau connaît une demande de pointe.

Premiers succès en 2021

En même temps que les solutions de rollup optimistes étaient à l’honneur, les protocoles qui ont adopté le modèle de rollups ZK ont discrètement démontré leurs capacités.

dYdX, un échange perpétuel et à terme décentralisé, a été l’un des premiers à adopter la technologie ZK-rollup grâce à son partenariat avec StarkWare, dont le réseau StarkNet est un ZK-Rollup décentralisé sans autorisation.

À ce jour, la plate-forme a connu un succès décent et a parfois réussi à traiter un volume de transactions sur 24 heures supérieur à celui de Coinbase.

Loopring (LRC) est un autre protocole qui a utilisé les cumuls ZK pour réduire les coûts de transaction et accélérer ses capacités de débit, ce qui a contribué à faire grimper le prix du LRC à un nouveau record de 3,83 $ début novembre.

Les rollups ZK pourraient être la prochaine « rotation » pour les traders

Après la vente massive de la semaine dernière à l’échelle du marché, les rollups ZK sont réapparus comme un mot à la mode dans le secteur de la cryptomonnaie.

Polygon, une plate-forme de couche deux pour le réseau Ethereum, a fait la une des journaux avec l’acquisition annoncée de Mir, un projet développant deux sous-catégories de preuves à connaissance nulle connues sous le nom de PLONK et Halo.

L’investissement de 250 millions de jetons MATIC par Polygon, qui offre déjà certains des frais les plus bas de tous les protocoles sur le réseau Ethereum, a été réalisé dans le but « d’explorer et d’encourager toutes les approches et technologies de mise à l’échelle significatives à ce stade », selon Polygon co. -fondateur Sandeep Nailwal.

Un autre protocole très attendu qui a récemment gagné du terrain est zkSync, une solution de mise à l’échelle créée par Matter Labs qui a obtenu 50 millions de dollars lors d’un cycle de série B dirigé par Andreessen Horowitz début novembre.

Dépôts totaux zkSync par rapport au nombre total d’utilisateurs uniques

Selon Digital Delphi, les deux principaux projets en direct sur zkSync sont ZigZag, un échange décentralisé et une plate-forme de financement appelée Gitcoin.

