First Mover Asia: Bitcoin rebondit au-dessus de 50 000 $ au milieu des échanges légers du week-end, les altcoins augmentent | Cryptomonnaie

L’éther remonte au-dessus de 4 100 $ mais la direction des marchés de la crypto en début de semaine reste incertaine.

Mouvements du marché : Bitcoin est revenu au-dessus de 50 000 $ après que le S&P 500 a atteint un niveau presque record.

Prise de vue du technicien (note de l’éditeur) : First Mover Asia remplace aujourd’hui la prise de vue habituelle du technicien par la liste annuelle de CoinDesk des personnes les plus influentes en matière de crypto-monnaie. Le groupe de 50 influenceurs de cette année comprend des développeurs et des entrepreneurs à l’origine des projets qui transforment déjà notre façon de considérer l’argent et notre façon de faire des affaires ; les penseurs essayant de donner un sens à l’industrie émergente rapidement ; et les régulateurs et les politiciens essayant de fixer des limites raisonnables qui protégeront les consommateurs sans entraver les innovations remarquables de la cryptomonnaie. La nature des listes de fin d’année invite au désaccord, parfois à la controverse et souvent à la spéculation. Lisez donc les sélections de CoinDesk avec un œil sur qui vous auriez choisi et qui pourrait figurer sur la liste 2022.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 50,290 $ +2%

Éther (ETH): 4 158 $ +2,5%

Marchés

S&P 500 : 4 712 $ +0,9%

Moyenne industrielle Dow Jones : 35 970 $ +0,6%

Nasdaq : 15 630 $ +0,7 %

Or : 1 783 $ +0,3 %

Le marché bouge

Bitcoin a récupéré la plupart de ses pertes au cours de la semaine dernière et est remonté au-dessus de 50 000 $ dimanche. Le rebond a suivi deux jours après la clôture du S&P 500 vendredi à un niveau proche de son plus haut historique.

Le volume des échanges sur les principales bourses centralisées est resté faible au cours du week-end, loin du niveau élevé d’il y a une semaine lorsque la plus ancienne crypto-monnaie est tombée à 42 333 $ le 4 décembre. Le volume des échanges modéré indique que la reprise des prix sera moins durable, ce qui signifie que on ne sait toujours pas où se dirigera le bitcoin une fois les marchés ouverts en Asie.

Crédit : CoinDesk/CryptoCompare

Les prix des crypto-monnaies alternatives ont également augmenté: l’éther, la crypto-monnaie n ° 2 par capitalisation boursière, a dépassé les 4 100 $ dimanche.

Le marché boursier américain s’est redressé vendredi, car la lecture de l’inflation par le département du Travail n’était pas aussi élevée que de nombreux investisseurs l’avaient anticipé, selon CNBC.

Événements importants

7 h 50 HKT/SGT (23 h 50 UTC, 12 décembre) : commandes de machines au Japon (octobre AA/MoM)

7 h 50 HKT/SGT (23 h 50 UTC le 12 décembre) : grand indice/perspectives du secteur manufacturier japonais (T4)

7 h 50 HKT/SGT (23 h 50 UTC le 12 décembre) : indice/perspectives non manufacturières du Japon (T4)

15h HKT/SGT (7h UTC) : indice des prix entiers allemand (nov. AA/MoM)

19h HKT/SGT (23h UTC) : European Blockchain Conference (virtuelle)