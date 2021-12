Floki Inu se prépare à une vente vers 0,00005 $ dans un contexte technique baissier | Cryptomonnaie

Le prix du Floki Inu reste vulnérable dans un contexte technique baissier sur le graphique 4H.

Les traders FLOKI font face à une forte résistance dans la zone de confluence de 0,0001330 $.

Une brèche de 0,00011 $ pourrait ouvrir des planchers vers la cible baissière de 0,00005 $.

Le prix de Floki Inu est stable près des plus bas de deux semaines, défendant le support critique à 0,00011 $, alors que les commerçants de FLOKI suivent l’élan baissier de son Dogecoin et Shiba Inu.

La pièce cryptée sur le thème du chien a haussé les gains énormes engrangés par les pièces nommées d’après l’animal de compagnie d’Elon Musk «Floki». Parmi les autres contrefaçons, Christmas Floki X, ElonFlokiInu et King Floki V2 ont grimpé de plus de 500% la semaine précédente.

Le prix de Floki Inu perd actuellement 1% sur la journée, s’échangeant autour de 0,00013 $, après avoir enregistré une sixième perte hebdomadaire consécutive. La pièce meme a perdu environ 12% de sa valeur au cours de la semaine dernière.

Le prix de Floki Inu tease une ventilation en triangle descendant

Comme observé sur le graphique en quatre heures de Floki Inu, les traders FLOKI sont sur le point de défier le support de la ligne de tendance horizontale à 0,00011 $, d’où le prix a rebondi à trois reprises depuis le 28 novembre.

Pendant ce temps, le prix FLOKI a continué à former des plus hauts plus bas sur le même horizon temporel, créant un motif triangulaire descendant sur ladite période.

L’indice de force relative (RSI) pointe plus bas sous la ligne centrale, suggérant que le triple fond susmentionné pourrait être menacé à l’avenir.

Un chandelier de quatre heures fermant en dessous de ce dernier pourrait valider une panne triangulaire, ouvrant des planchers pour un test de 0,00010 $ le chiffre.

Si la pression de vente s’intensifie, une nouvelle baisse se produira vers les niveaux d’octobre à 0,000050 $.

FLOKI/USDT : graphique sur quatre heures

A la hausse, des offres fortes vous attendent à 0,0001330 $, qui est la confluence de la résistance de la ligne de tendance baissière et de la moyenne mobile 21-Simple (SMA) baissière.

Une reprise supplémentaire permettra de surmonter l’obstacle immédiat au 50-SMA descendant à 0,00014 $.

Le 100-SMA légèrement baissier à 0,000151 $ sera le niveau à battre pour les traders FLOKI.